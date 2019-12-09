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Gaziantep'te kapkaç anı kamerada

Gaziantep’te bir vatandaşın cep telefonunu alıp kaçan kapkaççı önce kameraya sonra polise yakalandı.

Gaziantep’te bir vatandaşın cep telefonunu alıp kaçan ve güvenlik kamerasına yakalanan 3 kapkaççı, Gaziantep Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yakalandı. Yakalanan şüphelilerin 2 farklı kapkaç olayını gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Benzer olaylardan suç kayıtları olan şüphelilerden 1’i tutuklanırken, 2’si hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

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