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La Case De Papel'in 4. sezonun ilk tanıtımı yayınlandı

Netflix tarafından yapılan duyuruya göre La Casa de Papel'in 4. sezonu, 3 Nisan 2020'de izleyicilerle buluşacak. Bu sezonla birlikte dizinin final yapması bekleniyor.

Netflix'ten yapılan açıklamaya göre La Casa de Papel'in 4. sezonu 3 Nisan 2020'de izleyicilerle bululacak. Dizinin finali olacağı tahmin edilen sezonun yine 9 bölümden oluşması bekleniyor.

Netflix tarafından yayınlanan videoda Úrsula Corberó (Tokio), Álvaro Morte (The Professor), Jaime Lorente (Denver), Miguel Herrán (Rio), Esther Acebo (Estocolmo), Itziar Ituño (Raquel Murillo) gibi oyuncular yer alıyor.

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