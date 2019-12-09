La Case De Papel'in 4. sezonun ilk tanıtımı yayınlandı

Netflix'ten yapılan açıklamaya göre La Casa de Papel'in 4. sezonu 3 Nisan 2020'de izleyicilerle bululacak. Dizinin finali olacağı tahmin edilen sezonun yine 9 bölümden oluşması bekleniyor.

Netflix tarafından yayınlanan videoda Úrsula Corberó (Tokio), Álvaro Morte (The Professor), Jaime Lorente (Denver), Miguel Herrán (Rio), Esther Acebo (Estocolmo), Itziar Ituño (Raquel Murillo) gibi oyuncular yer alıyor.