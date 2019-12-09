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Beethoven'in 10. Senfonisini yapay zeka tamamlayacak

2020 'de doğumunun 250'inci yıl dönümü kutlanacak olan Alman besteci Ludwig van Beethoven'in hayattayken tamamlayamadığı 10. Senfonisi, yapay zeka tarafından bitirilecek.

Klasik müzikte, klasik ve romantik dönemlerin en büyük ve müzik tarihinin en tanınmış bestecilerinden Alman Ludwig van Beethoven'in, bitiremeden hayata gözlerini yumduğu 10. Senfonisi yapay zeka tarafından tamamlanacak.

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung gazetesinin haberine göre, aralarında müzikologlar, besteciler, bilgisayar bilimleri uzmanları ve piyanist Robert Levin'in bulunduğı uluslararası bir grup söz konusu eseri tamamlamak üzere bir araya geliyor.

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