KYK bursları ne kadar aralık ayı KYK ne zaman yatacak

Lisans, önlisans ve doktora öğrencileri, aralık ayı KYK burs ve kredilerinin hesaplara yatacağı merak konusu. KYK aralık ayı burs ödemesi TC numarasına göre 6'sı ve 9'u arasında yatacak. KYK burs ve kredi ödemeleri bu ay da TC kimlik numaralarına göre alacak.

Aralık ayı KYK kredileri hangi tarihte ödenecek? Ziraat Bankası hesaplarına yatacak olan KYK bursları üniversite öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Öğrencilerin araştırmaları sürerken, TC kimlik numaralarına göre yatırılacak olan KYK kredi ve burslarının ödeme planı belli oldu. İşte, KYK aralık ayı burs ödemelerinin ayrıntıları...

KYK Aralık ayı burs ödemesi ne zaman: KYK ödemeleri T.C kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapıyor. Bu bilgiye göre;

T.C kimlik numarası 0-2 ile arasında bitenler her ayın 6'sında,

2-4 ile bitenler her ayın 7'sinde,

4-6 ile bitenler her ayın 8'inde

6-8 ile bitenler ise her ayın 9'unda ödeme alıyor.

KYK kredisi nasıl iptal edilir:

Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs/kredisi almakta olan öğrenciler www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ile Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu linkine ulaşarak burs/kredi iptal/ vazgeçti işlemini yapabilirler.

Normal öğrenim süresi içerisinde öğrencinin kredisini tekrar talep etmesi halinde, Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre normal öğrenim süresinden kalan süre kadar kredi ödenmektedir.

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaktan vazgeçen öğrenciye tekrar burs ödemesi yapılamaz, ancak talep etmesi halinde Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre normal öğrenim süresinden kalan süre kadar tekrar öğrenim kredisi ödenir.

Kredi almaktan vazgeçen öğrenci, kredi borcunu, devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı sürede ve aylık taksitler halinde öder.