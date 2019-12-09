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HDP ile arasında gerilim mi var? Selahattin Demirtaş'tan çarpıcı açıklamalar

'HDP ile sık sık gerilim yaşadığı' iddiaları sorulan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Haber vermeyerek eksik düşündüm. Yoksa partimle aramızda en küçük bir sorun ya da gerilim yok" açıklaması yaptı.

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sağlık durumunda yaşanan sıkıntı sonrası tekrar gündeme geldi.

Evrensel'den Meltem Akyol, Selahattin Demirtaş'a yaşadığı sağlık sorununu partisi ile paylaşmaması sonrası tekrardan gün yüzüne çıkan 'Demirtaş ile HDP arasında gerginlik yaşanıyor' iddialarını açıkça sordu. Söz konusu röportajın ilgili kısmı şu şekilde:

"HDP' ile sık sık gerilim yaşadığınıza ilişkin iddialar-tartışmalar var. Sağlık durumunuzdan geç haberdar olunması da yeniden bu yönde bir tartışma başlattı. Ne söylersiniz?"

"Dışarıya geç iletmek benim kararımdı"

-Sağlık durumumu dışarıya geç iletmek benim kararımdı. HDP'nin bu nedenle haberi olmadı. Bunca sorunun ve hasta tutsağın olduğu bir dönemde gerçekten de sağlık meselem gündem olsun istemedim. Bakın, daha bu hafta Urfa Cezaevinde 64 yaşındaki Emine Aslan Aydoğan, hasta bir tutsak yaşamını yitirdi. Emine anaya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm halkımıza da baş sağlığı dileklerimi iletiyorum. Durum gerçekten çok ciddidir. Herkesin hasta tutsaklar sorununa ses vermesi, konuyu gündeme taşıması gerekir.

"Belki de eksik düşündüm"

-Haber vermemekle belki de eksik düşündüm. Yoksa partimle aramızda en küçük bir sorun ya da gerilim yok.  Dışarıda arkadaşlarımız yoğun saldırılara rağmen koşturuyor, mücadele ediyorlar. Her HDP'liyi kutluyor, alınlarından öpüyorum. Direnmeye devam, mutlaka kazanacağız diyorum.

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