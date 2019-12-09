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Galatasaray'ın bitmek bilmeyen sakatlık imtihanı Adem Büyük açıklandı

Üst üste alınan kötü sonuçların ardından Süper Lig'in son hafta aldığı galibiyetle derin bir oh çeken Galatasaray'dan yeni bir sakatlık haberi geldi. Yapılan açıklamada, Adem Büyük'ün sağ alt arka adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Galatasaray'da can sıkan sakatlık haberlerinin ardı arkası kesilmiyor.

Galatasaray Kulübü, Adem Büyük'ün sağ alt arka adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Ne olmuştu?

Adem Büyük Galatasaray'ın Alanyaspor maçının 75. dakikasında  sakatlanmış, yerini Falcao'ya bırakmıştı.

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