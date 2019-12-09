Metropoll Araştırma'dan bomba anket! Hangi partinin oyları düştü hangisinin arttı

Metropoll Araştırma Şirketi yayınladığı son ankette 'Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' diye sordu. Türkiye'nin nabzı Eylül-Ekim-Kasım anket sonuçlarına göre AK Parti yüzde 33.4 ile birinci parti.

Metropoll Araştırma, seçimlerle ilgili son anketini Twitter'dan yayınladı. Siyasi partilerin oy destekleri (Kararsızlar dağıtılmamış sonuçlar) başlığıyla yayınlanan anket sonuçlarında dikkat çeken detaylar var.

"Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?"

Türkiye'nin nabzı Eylül-Ekim-Kasım anketinde vatandaşlara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Sonuçlara göre siyasi partilerin Kasım ayı oy destekleri

AK Parti, MHP ve Saadet Partisi'nin oylarının önceki aya göre bir miktar düştüğü HDP, CHP ve İYİ Parti'nin ise oylarının bir miktar arttığı görünüyor.

AK Parti: 33.4 - CHP: 19.1 - MHP: 8.7 - HDP: 9.7 - İYİ Parti: 7.7 - SP:0.7

KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA