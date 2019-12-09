HABER /  SPOR
ADV Esaslı Bankacılık

Amatör Ligde şok galibiyet: 19-0

İhlas Haber Ajansı

Zonguldak 1.Amatör Küme U-19 Zafer Men Liginde Karadonspor, Çates Işıkspor'u 19-0 gibi farklı skorla mağlup etti.

Bartın'da maç izlediği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Ereğli Belediyespor'un tecrübeli altyapı antrenörü Zafer Men'in isminin verildiği 1.Amatör U-19 Zafer Men Ligi başladı.

 
Merkez B Grubunda mücadele eden Karadonspor son yıllarda yeşil sahalarda alışık olmayacak skorla rakibi Çates Işıkspor'u mağlup ettti. Karadonspor rakibi Çates Işıkspor'u 19-0 gibi farklı bir skorla yendi. Karadonspor'a galibiyeti getiren golleri Faruk (3), Işık (3), Halil Can (2), Emirhan(2), Emircan (2), Mert (2), Batuhan (2),Göksu (2)ve Kerim (1)'den geldi. Öte yandan Karadonspor'un aldığı bu farklı galibiyet sonrasında futbol camiası da bu skora inanamadı. 

SON DAKİKA HABERLERİ
'Asker karısı gibi' diyen MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan görevden alındı
Metropoll Araştırma'dan bomba anket! Hangi partinin oyları düştü hangisinin arttı
Galatasaray'ın bitmek bilmeyen sakatlık imtihanı Adem Büyük açıklandı
HDP ile arasında gerilim mi var? Selahattin Demirtaş'tan çarpıcı açıklamalar
Şırnak'tan son dakika şehit haberi! EYP patladı şehitler ve yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a İslami terör tepkisi
ÖNCEKİ HABERLER
2020 okul tatil günleri ne zaman MEB takvimi
Beşiktaş'ta Wolverhampton mesaisi
Serdar Aziz şampiyonluktan emin
Türk stratejist Cem Bağcı'dan dikkat çeken siber tehlike uyarısı
2020 memur zam oranı kaç para olacak?
Hac ön kayıtları ne zaman Diyanet son gün uyarısı
Yorumlar