Cola gibi asitli içeçekler kilo aldırıp astıma sebep oluyor

Obezitenin en önemli sebepleri arasında asitli içecekler yer alıyor. Cola benzeri asitli içecekler ağızdaki bakteri dengesini de bozuyor.

Sivas Medicana Hastanesi Bariatrik Cerrahi Diyetisyeni Cansu Arslan, dünyada asitli içeceklerin tüketiminin arttığını üzülerek gördüklerini belirterek şunları ifade etti, “Çeşitli asitler ile zenginleştirilmiş karbonatlı içecekler olarak adlandırdığımız gazlı içeceklerin tüketim oranına baktığımızda yıllık ortalama kişi başı 170 kutuya kadar tükettiğimizi görürken bu oran Amerika'da 750 kutuya kadar çıkmaktadır. Yapılan son çalışmalara baktığımızda pek çok hastalığa sebep olabilecek asitli içecek tüketiminin artık dünyayı tehdit eden bir boyuta ulaştığını görüyoruz. İçerisinde yüksek fruktozlu mısır şurubu içeren bu asitli içecekler özellikle çağımızın en önemli sorunu olan obeziteye yatkınlığı artırıyor” dedi.

Ağız içi bakteri sayısını artırıyor

Arslan, asitli içeceklerin ağız içi bakteri sayısında artışa sebebiyet verdiğini söyleyerek, “Kafein miktarı kalp ritminde bozukluklara sebep olurken kısa süreli bağımlılıklar da yapıyor. Bu içecekler fosforik asitten çok zengin olduğu için kalsiyum emilimini bozup diş çürükleri, kemik sertliği kaybı dediğimiz osteoporoza sebebiyet verebiliyor. Pankreastan salgılanan insülin hormonunun da salınımını arttırdığı için özellikle bel çevresi yağlanmasında artış görebiliyoruz. Ağız içi bakteri sayısında artışa sebebiyet veriyor ve dilde duyu kaybına sebep olarak yenilen yiyeceklerden aldığımız tadı da olumsuz etkiliyor” diye konuştu.

“Asitli içeceklerin sürekli tüketimi astıma sebebiyet verebiliyor”

Arslan, asitli içeceklerin sürekli tüketimi astıma sebebiyet verdiğine değinerek, “Şekersiz adı altında aslında masumane gibi gösterilen ürünlere baktığımızda da bağırsaktaki kötü bakteri sayısını arttırdığı için iç dengenin bozulduğunu görüyoruz. Sodyum benzoat bulunanlarının ise sürekli tüketimi astıma sebebiyet verebiliyor. Bu konular üzerinde detaylı, yeni çalışmalar devam ederken suyun vazgeçilmez sıvımız olduğu kesinlikle unutulmamalıdır. Gün içerisinde ayran, şalgam suyu, taze sıkılmış meyve suları, sade maden suları ilk tercihimiz olmalıdır. Unutulmamalıdır ki sağlığımız riske atılmayacak kadar kıymetli.” şeklinde konuştu.