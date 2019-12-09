Karluk'tan Çinli müsteşara hodri meydan! İstediği yerde tartışalım

Doğu Türkistan'daki ailesinden acı haberler paylaşan Prof. Abdürreşit Celil Karluk, Çin’in Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı'nın gerçekleştirdiği basın toplantısında sarf ettiği sözlere cevap verdi. Karluk Çinli müsteşara 'istediği yerde tartışalım' çağrısında bulundu.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Abdürreşit Celil Karluk, Doğu Türistan'daki ailesine ilişkin geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamada yürek sızlatan bilgiler vermişti.

Abdürreşit Celil Karluk'un bir kardeşi işkence sonucunda felç olduğu ifade edilmişti. Karluk diğer kardeşlerinin de toplama kampında olduğunu söylemişti.

Abdürreşit Celil Karluk'un 80 yaşındaki annesinin yanı sıra yeğenlerinin akıbetinin de belirsiz olduğu kaydedilmişti. Çin’in Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Cheng Weihua Karluk bu açıklamalara tepki göstermişti.

Karluk'tan müsteşara yanıt

Prof. Dr. Abdürreşit Celil Karluk, Doğu Türkistan konusunda Çin’in, Türkiye kamuoyuna yönelik provokasyon ve algı kokan ithamları hakkında şu ifadeleri kullandı:

1a) 28/12/2019'de Ailemle ilgili tanıklık video ve haberler Twitter’da paylaşıldıktan sonra onbinlerce duyarlı İNSAN ses verdi. Twitter’in gücü ve etkisini anlamayan, Çin’in Ankara b.elçiliği müsteşarı Bay Cheng yandaşı medyalara beni "elçiliğe başvurmadı" diye şikayette bulunmuş pic.twitter.com/fWESSQJb9y — Abdürreşit C. KARLUK/ئابدۇررەشىد ج.قارلۇق (@c_karluk) December 7, 2019

“İstedikleri kanalda tartışmaya varım''

Bay Cheng’in dil üslubuna, kibrine, paylaştığı birçok yanlış, yanlı bilgilere girmeyerek şahsım ve ailemle ilgili kısımlara cevap vereceğim. İsterlerse, Türkiye’de istediği kanalda canlı yayında ilgili konuları konuşmaya, tartışmaya varım.

“Kardeşlerine işkence yapıldığı doğru mu?

Bay Cheng Weihua, esas soruma cevap vermiyor. Ailemdekiler: Annem Havahan Mehmet, Kardeşlerim: Turdihaci, Abdülhemit, Abducappar, Abdülgaffar ve çocukları nerede? Kamplarda mı? kardeşlerime işkence yapıldığı doğru mu?

Ya kendi söyleminiz ile ‘aslen Uygur/xinjianglı’ dersiniz veya medeni bir şekilde köken kurcalamadan konuya geçersiniz. Elbette bir bilim insanına, akademisyene saygınız varsa o kadar küçümseyici tonlama ve incitici tavırlar sergilemeden medeni bir şekilde konuyu anlatırsınız.

Türk vatandaşlığına geçtikten sonra, Çin vatandaşlığından çıkmak için konsolosluğunuzda gerekli tüm işlemleri yaptım. Evraklarımın tamamı elçiliğinizin konsolosluk biriminde mevcuttur. İsterseniz işlemi yapan ilgili memurun ve ateşenin bilgilerini verebilirim.

Sayın Müsteşar, Türkiye’deki bazı elçiliklere girenlerin Cemal Kaşıkçı örneğinde feci akıbete maruz kalabileceği biliniyor. Eğer resmi güvence verirseniz, ben değil şu an Türkiye’de on binlerce insan akrabasının durumunu öğrenmek için başka yere değil elçiliğinize akın edecektir.

-Diplomatsınız, lütfen mesleğinizin etik sınırlarını zorlamayın, ben seviyenize ne yazık ki düşemiyorum. Aldığım gücü sorgulamışsınız kendinizce, ima ettiğiniz güçler ve örgütlerle asla işim olmaz. Ben bir akademisyenim ve etrafımda milyonlarca insanlık onurunu yitirmemiş insanlar var.

-Bu çok gülünç iddialardan ve bu seviyesiz hatanızdan dolayı üstleriniz, belki sizi Çin’e geri çekebilir. Bay Cheng, elinizde bulunan aile üyelerimle ilgili Twitter çıktılarını iyi okumamışsın, beş kardeşim Doğum Kontrol Politikası uygulanmadan önce doğmuştur.

Medeni dünyanın şikâyet ettiği durum ise 1985 sonrası özellikle faşist uygulamaya dönüşen 1994 sonrasıdır. Bence, bu alanda çok çalışmalısınız, küstahlığın da sınırı vardır.