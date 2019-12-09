Devlet Bahçeli TBMM'de HDP'li Pervin Buldan ve Sezai Temelli'yle tokalaştı
TBMM Genel Kurulunda 2020 bütçe görüşmeleri başladı. TBMM Genel Kurulu'ndan MHP ve HDP arasında sıcak bir yakınlaşma yaşandı. HDP'li Pervin Buldan ve Sezai Temelli Devlet Bahçeli'yle tokalaştı.
Genel Kurul, TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. Şentop, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin hayırlı olması temennisinde bulundu.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulunda görüşmelerine başlanılan 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin sunuş konuşmasını yaptı.
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Görüşmeler öncesinde Meclis Genel Kurul Salonu'na gelen siyasiler birbirlerine iyi dileklerini sundu. Genel başkanlar arasında en dikkat çeken ise iki uç noktada olan MHP ile HDP oldu.Yerinde oturan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yanına gelen HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli ile tokalaştı. O anlar objektiflere yansıdı.
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