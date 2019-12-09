Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu’na ne gösterdiği ortaya çıktı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in TBMM'de CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na gösterdiği fotoğrafın ne olduğu ortaya çıktı. Özel Kılıçdaroğlu'na İŞKUR önündeki başvuru kuyruğunu göstermiş.

2020 Merkezi Yönetim Bütçe Görüşmeleri sırasında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na telefonundan gösterdiği fotoğrafların yakın çekimi ortaya çıktı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 2020 Merkezi Yönetim Bütçe Görüşmeleri başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 Merkezi Yönetim bütçesine ilişkin sunum yaptığı sırada CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na telefonundan fotoğraflar gösterdi.

Özel'in Kılıçdaroğlu'na ne gösterdiği merak konusu oldu

Özel'in Kılıçdaroğlu'na hangi fotoğrafları gösterdiği merak konusu oldu. Sözcü'de yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu’nun baktığı fotoğrafların; geçen şubat ayında Türkiye Taş Kömürü Kurumu’nun maden işçisi alımı için başvuru sürecini duyurmasının ardından Zonguldak ve Bartın’da kuyruğa akın eden vatandaşlar olduğu ortaya çıktı.

Genel Başkanımız konuşmasında kullanmak istedi

Özgür Özel yaptığı açıklamada “Genel Başkanımız, ‘İŞKUR önünde geceden sıraya girmiş işsizlik kuyrukları fotoğrafı vardı onu bulalım’ dedi. Konuşmasında o fotoğrafı kullanmak istedi. Bulup, onayını alıp baskıya gönderdik” dedi.