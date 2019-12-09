Rusya'ya 4 yıllık doping cezası! Avrupa Şampiyonası'nı kapsamayacak

Dünya Dopingle Mücadele Kurumu (WADA) Rusya'nın 4 yıl boyunca uluslararası müsabakalardan men edilmesi kararı aldı.

Dünya Dopingle Mücadele Kurumu (WADA) İsviçre'nin Lozan kentinde yaptığı toplantıda, Rusya'nın 4 yıl boyunca tüm uluslararası spor müsabakalarından men edilmesi kararı aldı. Rusya, Anti Doping Ajansı RUSADA'nın 2019 Ocak ayında verdiği laboratuvar verilerini manipule ettiği için suçlu bulundu.

İki büyük organizasyonda yok

Rusya, Dünya Anti-Doping Kurulu'nun (WADA) incelemesi sonucunda 4 yıllığına olimpiyatlardan ve birçok spor dalından men edildi. Buna göre Rusya 2020 olimpiyatları ve 2022 dünya kupasında yer alamayacak.

Avrupa Şampiyonası'nı kapsamayacak

Bu yaz düzenlenecek EURO 2020'de B grubuna düşen ve ev sahiplerinden biri olan Rusya'nın cezası Avrupa Şampiyonası'nı kapsamayacak. Rusya Finlandiya, Danimarka ve Belçika ile aynı grupta mücadele edecek.

''Bizi aldattılar ve yaptıklarını inkar ettiler"

WADA Başkanı Craig Reedie, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Rusya'yı sporcuların iyiliği ve bütünlüğü için küresel doping karşıtı olarak men ettik! İyi niyetimizi kötüye kullanarak bizi aldattılar ve yaptıklarını inkar ettiler"