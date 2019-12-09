Erdoğan'dan kritik uyarılar: Zemin kazanmasını üzüntüyle takip ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'nın Kalbi İstanbul Konferansı'nda son dakika açıklamalar yaptı. Erdoğan, "DEAŞ'ın Afganistan'da yeniden zemin kazanmasını üzüntüyle takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki konferansın açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul süreci, işleyiz tarzı ile eşsiz bir işbirliği modeli sunuyor" açıklaması yaptı.

Konuşmasının büyük bölümünü Afganistan üzerine yapan Erdoğan, "Güney Asya bölgesinin ve yakın çevresinin karşı karşıya bulunduğu problemlerin üstesinden gelebilmesi için bölgesel iş birliği ve dayanışma şarttır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Afganistan hassas bir süreçten geçiyor"

-Afganistan'ı ihmal etmek telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracaktır. Afganistan hassas bir süreçten geçiyor. Uluslararası toplum olarak maddi ve manevi olarak destek vermek gerekiyor. NATO müttefikleri olarak Afgan savunma kuvvetlerine katkı taahhüdümüzü geçen hafta Londra'da yeniledik.

Şu an 800 kadar güvenlik elemanımız Afganistan'da bulunuyor.

İstanbul süreci

-Afganistan'dan İran ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya çok ciddi bir mülteci akını var. İstanbul süreci Afganistan'la ilgili paydaşları bir araya getiren tek platformdur. Çok boyutlu ve kronik sorunların kısa sürede çözüme kavuşması beklenemez.

Afganistan'da seçimler

-Afganistan kardeş kavgasından çok çekmiş ağır bedeller ödemiş bir ülkedir. Etnik fay hatlarının giderek keskinleşmesinden endişe duyuyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçiminin kazananı Afgan halkının iradesiyle belirlenecektir. Bu noktada seçim sürecinin meşruiyetine gölge düşmesin aksi taktirde Afgan halkının demokrasiye olan inancını kaybetmesi gibi bir netice ile karşı karşıya kalmamız kaçınılmazdır..

DEAŞ ve FETÖ ile mücadelede

-Kaynaklarımızın doğru ve etkin kullanılması için samimi diyaloğa ve koordinasyona ihtiyacımız var. DEAŞ ile mücadelede Afgan makamları yanında herkese büyük görev düşüyor. 18 yıldır yaptığımız maddi ve manevi yardımları arttırmamız gerekiyor. İnşa etmek zor, yıkmak kolaydır. Dikkatli olunmaz ise kısa sürede yerini büyük bir hezimete bırakır. Türkiye maarif vakfı aracılığıyla Afganistan'da eğitime desteği sürdürmekte kararlıyız. Afgan makamlarının FETÖ ile mücadelede ülkemize verdikleri desteğe teşekkür ederim.

"Üzüntüyle takip ediyoruz"

TMV Afganistan'da 12 okulu devraldı. Afgan dostlarımız arasında diyalog ve müzakere hususunda rekabete girdiğimiz takdirde zaman ve enerji kaybı yaşanması mukadderdir. Afganistan'da tesis edilecek kalıcı bir barışın terörlü mücadelemize büyük bir güç katacağı aşikardır.

DEAŞ'ın Afganistan'da yeniden zemin kazanmasını üzüntüyle takip ediyoruz.

Afgan güvenlik güçlerinin son haftalarda elde ettiği başarı memnuniyet vericidir. DEAŞ virüsünün Afganistan'a bulaşmasını engellemek elzemdir.