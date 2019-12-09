Ekrem İmamoğlu'ndan bakana Kanal İstanbul yanıtı : Halk iptal etti

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 2020 yılı bütçe görüşmeleri başlarken, meclis oturumu öncesi Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması geldi.

İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın Kanal İstanbul için bakanlıklar ve İBB arasında imzalanan protokoller bulunduğuna yönelik açıklamasına tepki gösterdi. İmamoğlu, “23 Haziran 2019’da geçmişe dönük bu ve bu tür bütün anlaşmaları halk iptal etti zaten” dedi.

Talihsiz bir açıklama

İmamoğlu açıklamasında şunları söyledi:

-“2012, 2014, 2015, 2016 hatta 2018'de de o dönemin yetkilileri ile aralarında yapılmış protokoller var kurum içinde. Ama protokol deyince sayın bakan zannedersiniz ki ‘imzayı attık iş bitti.' Eğer sayın bakanı bir imza kurtaracaksa ya da İstanbul bir imza mahvedecekse hiç kusura bakmasın yani bu konuda da araştırma yapmamış. Sayın bakanı hep uyarıyorum araştırarak ve süreci derinlemesine analiz ederek beyanatta bulunması konusunda. Yine uyarımı yapmış olayım. Ama ne yazık ki talihsiz bir açıklama”.

Halk o imzayı iptal etti

-“Yeni bir dönem başladı. Biz 23 Haziran itibari ile İstanbul'un konularına başka bir özde bakıyoruz. Toplumun faydasını mı, bu şehrin faydasına mı? O gözle baktığımızda da Kanal İstanbul ile ilgili fikrimiz nettir. Bu netliğimizi sayın bakan 16 milyon insan nezdinde hala hissedememiş diye anlıyorum. Anlayacaktır.

-Hiçbir hukuki geçerliliği olmayan anlaşmalar. ‘Şu planını sizin Bimtaş şirketiniz yapsın. Şu plan sürecini kurumunuzun şu birimi tamamlasın' diye karşılıklı protokoller var. Onlar öyle bağlayıcılığı ve geçerliliği olan işler değildir. Ki altını çiziyorum bakın bu tür meseleler protokol ile olmaz. Yani sanki İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bir yeri sattık bakanlık da aldı iş bitti. Böyle bir şey değil ki 16 milyon insanın yaşamından bahsediyoruz. Yani bu şehri tehdit eden unsurlardan bahsediyoruz. Yine söylüyorum. İçeriği boş, talihsiz bir Ulaştırma Bakanı açıklaması daha.”