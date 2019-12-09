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İBB TV canlı yayınını izleyin mecliste İstanbul'un 2020 bütçesi görüşülüyor

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı meclis oturumu İBB TV üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Meclis'te 2020 yılı İstanbul bütçesi görüşülüyor.

İBB Aralık ayı meclis oturumunda 2020 yılı bütçe görüşmeleri yapılıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi Aralık ayı oturumlarının ilk bileşimi öncesinde parti gruplarını ziyaret etti. MHP, İYİ Parti, CHP gruplarını ziyaret eden İmamoğlu'nun AK Parti grubunu ziyaret etmemesi dikkat çekti. İmamoğlu ziyaret neden gerçekleşmediğine ilişkin şunları söyledi:

-“AK Parti'den de randevu istedik ancak bugün grup toplantılarını kendi il binalarında yapacaklarını ifade ettiler. Meclise yetişeceklerini söyledikleri için uğrayamadık ama aynı fikirlerimi meclis kürsüsünden de yine AK Parti'li meclis üyelerine de ifade edeceğim”.

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