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Sivasspor her maçta gol atıyor

İhlas Haber Ajansı

Süper Lig 14. hafta mücadelesinde deplasmanda Yeni Malatyaspor’u 3-1 mağlup eden DG Sivasspor, bu sezon ligde oynadığı maçların tamamında gol atan takım olmayı başardı. 

Süper Lig’de lider Sivasspor, deplasmanda konuk olduğu Yeni Malatyaspor’u 3-1 mağlup ederek liderliğini korudu. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, bu sonuçla birlikte bir rekora daha imza attı. Kırmızı-beyazlılar, Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonun ilk 14 haftasında gol atmayı başarmış oldu. 


Sivasspor ayrıca bu sezon ligde oynadığı tüm maçlarda gol atan tek takım konumunda yer alıyor. 

Sivasspor’un aldığı sonuçlar şöyle: 
Sivasspor: 3-0 :Beşiktaş 
Çaykur Rizespor: 2-1 :Sivasspor 
Sivasspor: 1-1 :Gaziantep 
Başakşehir: 1-1 :Sivasspor 
Sivasspor: 2-1 :Trabzonspor 
Alanyaspor: 1-1 :Sivasspor 
Sivasspor: 3-1 :Ankaragücü 
Galatasaray: 3-2 :Sivasspor 
Sivasspor: 2-1 :Antalyaspor 
Denizlispor: 0-2 :Sivasspor 
Sivasspor: 2-0 :Konyaspor 
Kayserispor: 1-4 :Sivasspor 
Sivasspor: 2-0 :Kasımpaşa 
Yeni Malatya: 1-3 :Sivasspor 

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