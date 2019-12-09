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Olaylı maçta taraftarlardan bazıları halatla tribüne tırmanmış

Demirören Haber Ajansı

ÇORUM'da, TFF 2'nci Lig ekiplerinden Yeni Çorumspor ile Yılport Samsunspor arasındaki müsabaka öncesi stadyum dışında çıkan ve polisin biber gazıyla müdahale ettiği olaylarda, biletleri olduğu halde stada alınmadıklarını öne süren bazı taraftarların sarkıtılan halata tırmanıp, tribüne giriş yaptığı ortaya çıktı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 16'ıncı haftasında dün Çorum Turhan Kılıçoğlu Stadı'nda, Yeni Çorumspor ile Yılpor Samsunspor arasındaki oynanacak maç öncesi, konuk takımın taraftarları, biletleri olduğu halde stada alınmadıklarını öne sürüp tepki gösterdi. Yılport Samsunspor taraftarlarıyla polisler arasında gerginlik yaşandı.

Kavga çıktı
Bu sırada taraftarların bulunduğu bölümden çevik kuvvet polislerine taş atıldı. Bunun üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Polis ekipleri, kalabalığa biber gazı ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'ndan (TOMA) su sıkarak müdahale etti. Müdahale sırasında yaklaşık 20 taraftar ile olayları görüntülemeye çalışan 2 gazeteci, biber gazından etkilendi. Olaylarda, 2 polis memuru da yaralandı.

Yeni Çorumspor 2-1 kazandı
Geniş güvenlik önlemlerinin ardından gerginlik sona ererken, saat 13.30'da başlayan müsabakayı, Yeni Çorumspor 2-1 kazandı.



Halatla tribüne tırmanmışlar
Stadyum dışında çıkan ve polisin biber gazıyla müdahale ettiği olaylarda, bazı Samsunsporlu taraftarların, sarkıtılan halatla tribüne giriş yaptığı ortaya çıktı. Bu anlar ise diğer taraflar tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, taraftarların 7 metre yükseklikten sarkıtılan halat yardımıyla tırmanıp, tribüne girdiği görülüyor.

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