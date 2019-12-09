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Bursa'da çocuklara ücretsiz süt dağıtılacak Başkan Alinur Aktaş projeleri tanıttı

İhlas Haber Ajansı

BURSA’da 0-14 yaş arası çocuklara ücretsiz süt dağıtılacak, 4-6 yaş arası çocuklara ise yarı zamanlı anaokulu eğitimi verilecek.

‘Süt Kuponu’ ve ‘Ana Kucağı’ isimli projelerin tanıtımı, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın katıldığı toplantıyla yapıldı. Merinos AKKM Muradiye Salonu’ndaki toplantıya, Başkan Aktaş’ın yanı sıra BESAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bektaş ve Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yunus Kaldırım ile basın mensupları katıldı.

1500 aileye süt yardımı

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal hayat ve eğitim projelerini uygulamanın seçim sözleri arasında yer aldığını hatırlatarak, vaatlerimiz arasındaki 2 farklı projenin bugün startını vermekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Süt Kuponu Projesi ile 0-14 yaş arası çocuklu ailelere ücretsiz süt dağıtımı yapacaklarını, Ana Kucağı Pojesi’yle de ilk etapta 600 çocuğa ücretsiz anaokulu eğitiminin verileceğini kaydeden Başkan Aktaş, “Süt yardımları, ihtiyaç sahibi ve 0-14 yaş arası çocuklu ailelere, çocuklarımızın daha sağlıklı büyüyebilmeleri için yapılacak. Proje dâhilinde belirlenecek 1500 aileye haftada 3’er adet litrelik BESAŞ günlük pastörize süt dağıtılacak. Dağıtımlar, yardım kuponları vasıtasıyla yapılacak” dedi.

600 çocuğa anaokulu eğitimi

Bakan Alinur Aktaş, Ana Kucağı Projesi’nin de 4-6 yaş arasındaki anaokuluna başlayabilecek, gelişim sürecindeki çocuklar için geliştirildiğini ifade etti. Başlangıçta 8 noktada hazırlanan merkezlerde 600 çocuğa yarı zamanlı ücretsiz eğitim verileceğini kaydeden Başkan Aktaş, “Millî Eğitim Bakanlığı’nın uyguladığı müfredat ve öğrenci kayıt sistemi, bu projemize entegre edilecek. Bakanlık müfredatının yanı sıra burada, değerler eğitimine de önem vereceğiz. Eğitime katılan çocuklardan ücret alınmadığı gibi eğitim dönemi başında ihtiyaçları olabilecek temel malzemeleri içeren eğitim setleri de tarafımızdan ücretsiz olarak kendilerine teslim edilecek” diye konuştu.

Başkan Aktaş, Ana Kucağı Projesi için Osmangazi ilçesinde Hamitler Sosyal Yaşam Merkezi, Yıldırım ilçesinde de Musababa Hançerli Medresesi, Ulus Mahalle Konağı, Yeşilyayla, Vakıf, Demetevler, Beyazıt ve Arabayatağı sosyal yaşam merkezlerinin belirlendiğini açıkladı.

Duyarlı vatandaşlara çağrı

Başkan Aktaş, toplantı kapsamında ‘duyarlı vatandaşlara’ çağrıda da bulundu. Bursa’da yaşayan ihtiyaç sahiplerine yardım etmek isteyenler için BESAŞ’ın kupon kampanyalarının bulunduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Ekmek, yumurta, yoğurt, peynir ve süt kuponları alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyenler, kuponları kendileri alıp ihtiyaç sahipleri için değerlendirebilirler. İsterlerse,Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımız aracılığıyla belirlenen ihtiyaç sahiplerine kuponları ulaştırabiliriz. Yardım kuponuna ihtiyacı olan vatandaşlarımız Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımıza şahsen başvurabilirler” şeklinde konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, toplantı sonunda BESAŞ’ın ürettiği günlük pastörize sütlerden içerek, basın mensuplarına ikram etti.

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