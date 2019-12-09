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Doğa Koleji kime satılıyor? Veliler eylemde Doğa'dan satış açıklaması

Öğretmenlere maaşlarını ödeyemeyen Doğa Koleji el değiştiriyor. Velilerin de protesto ettiği Doğa Koleji'nden açıklama geldi.

Türkiye'de devlet okullarından sonra en büyük okul ağına sahip olan Doğa Koleji, alıcı kurumla yapılan görüşmelerin devam ettiğini açıkladı. 

Doğa Koleji'nden gelen son açıklamada şöyle denildi:

"Alıcı kurumla görüşmeler halen devam etmektedir. Takdir edersiniz ki yapımızın büyüklüğü, devir görüşmelerine ilişkin süreci uzatmıştır. Devrin gerçekleşmesiyle birlikte, öncelikle çalışanlarımızın geciken ödemeleri yapılacaktır.'

Doğa Koleji kime satılıyor?

Doğa Koleji'nin alıcısına ilişkin şu ana kadar bir kurum ya da işadamı ismi telaffuz edilmedi. Yeni açıklamada da bu konuda tatmin edici bir bilgi verilmedi. 

Kamuoyunda 'alıcı' olarak ismi geçen bir diğer kurum da Süzer Holding. Holdingin bir vakfının olduğu ve eğitim alanına girmek istedikleri söyleniyor. Süzer Holding, Gaziantep asıllı Süzer ailesine ait. Süzer Holding'in onursal başkanı Mustafa Süzer... 

FİBA Grubu'ndan açıklama: Satın alınmasıyla ilgilenmiyoruz

Medyada Doğa Koleji'nin taliplileri arasında FİBA Holding'in onursal başkanı Hüsnü Özyeğin'in adının geçmesi üzerine FİBA Grubu, İnternethaber'e açıklama göndererek iddiaları yalanladı. FİBA Grup'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Doğa Koleji’nin FİBA Grubu’na satılacağı” iddiasının gerçeği yansıtmadığını, FİBA Grubu’nun söz konusu okul grubunun satın alınmasıyla ilgilenmediğini belirtmek isteriz."

Veliler İl Eğitim Müdürlüğü'nde eylem yaptı
Geçen hafta Doğa Koleji Genel Müdürlüğü önünde eylem yapan veliler bugün de İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde gösteri yaptılar. Veliler 'çocuklarının derslerinden geri kaldığını' belirterek MEB'in soruna çözüm bulmasını istediler. 

Basın açıklaması yapan grup daha sonra Milli Eğitim Müdürlüğü'ne dilekçe verdi. Veliler basın açıklamasında şunları söylediler:

*Çocuklarımızın eğitim hakkı bir oldu bittiye getirilerek elimizden alınmak istenmektedir. Yönetimde kim olursa olsun eğitim yap-boz tahtası değildir. İlgililere sesleniyoruz. ‘Özel okulların finansal durumu bizi bağlamaz' diyerek sorumluluktan kaçamazsınız. Öğretmenlerimizin maaşları aylardır yatırılmıyor ve eğitimin sürüp sürmeyeceği muğlak. Bu kampüslerimiz de doğalgaz kesik, temizlik hizmetleri aksamış durumda. Bunun sorumlusu üzerine titrediğimiz çocuklarımız değildir.

* Bizler sorumlusu olmadığımız bir fiili durumun seyircisi olmayacağız. Birliğimizden doğacak güçle bugün de yarın da çocuklarımızın öğretmenlerimizin yanındayız.

Öğretmenlere maaş verilmiyor

doğa koleji eylemi
Doğa Kolejlerinde 3 aydır öğretmenler maaş alamıyor. 'Satış'tan sonra ödeme yapılacak açıklamaları ile oyalanan öğretmenler geçen hafta ders bırakmıştı.

MEB soruşturma başlattı
Milli Eğitim Bakanlığı geçen hafta sonu Doğa Koleji’nde yaşanan maaş krizi hakkında soruşturma başlattığını açıkladı. Bakanlık, “Olası bir durumda öğrencilerin resmi ve özel okullara nakli için planlamalar yapıldı” ifadesini kullandı.

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