Ali Koç ve Fenerbahçeli futbolculardan okul ziyareti

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile takım kaptanı Emre Belözoğlu ve Vedat Muriç; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in vefat eden eşinin anısına yaptırdığı Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret etti.

Geçen yıl eğitim faaliyetlerine başlayan okula yapılan ziyarete Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbolcular Emre Belözoğlu ve Vedat Muriç'in yanı sıra Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, okul müdürü Mehmet Akıncı, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in kızı Ebru Özdemir ve oğlu Batuhan Özdemir katıldı.

Okulu gezip, çocuklarla sohbet eden Ali Koç, tüm öğrencilere isimlerinin yazılı olduğu Fenerbahçe formaları hediye etti. Koç ve beraberindeki heyet, ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Okul gezisinden sonra öğrencilerin gösterilerini sergilemesiyle devam eden etkinlikte Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a hediye verdi.

Başkan Koç, okulun yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederken, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in vefat eden eşi Gülseren Özdemir'i, onun anısına yapılan okulu ziyaret ederek tekrar andıklarını ifade etti. Koç, konuşmasının sonunda öğrencileri, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak bir maça davet etti.