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Kız öğrenciyi darp eden veli böyle görüntülendi

BURSA'nın İznik ilçesinde kızlarını döven kız öğrencileri kovalayıp darp etmek isteyen veli güvenlik kameralarına yakalandı. Çarşıda bir kız öğrenciyi yakalayarak darp etmeye çalışan babaya esnaf bir kadın engel oldu.

Olay, öğlen saatlerinde Çini El Sanatları Çarşısı'nda meydana geldi. Ortaokulda eğitim gören P.B. (13) ile başka bir ortaokulda okuyan A.B. (13), E.A. (13) ve S.M. (13) bilinmeyen nedenle tartıştı. 3 öğrenci, iddiaya göre P.B.'yi dövdü. P.B., durumu babası E.B.'ye anlattı. Sinirlenen E.B., üç kız öğrencinin peşine düştü. E.B., kız öğrencilerden birini görüp, Çini Çarşısı'nda kovalamaya başladı.

Kovalama sonunda kız öğrenciyi yakalayan E.B. ile onu tartaklamaya başladı, çevredekiler araya girmeye çalıştı. Kız öğrenciyi sinirli velinin elinden kurtarmaya çalışan Sema S. de darbe aldı. Çevredeki esnaf öğrenciyi dükkana alarak güvenliğini sağladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri E.B.’yi gözaltına aldı.

Öte yandan, E.B.’nin 13 yaşındaki kız öğrencinin peşinden koştuğu ve yakaladığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

E.B.’nin karakolda verdiği ifadesinde, "3 kız birlik olup, kızımı darbetmiş. Kızım yerde ve telefonunu kırıyorlar. Çocuğum, 'Baba kurtar' diye beni aradı. Bu durumda siz olsanız ne yapardınız? Olayın aslını öğrenmek için okul müdürüne gittim ama yoktu. Üç kızı gördüm. 'Kızıma niye vurdunuz?' diye sormak için yanlarına gidince kaçtılar ben de peşlerinden koştum" dedi.

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