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WhatsApp kuralları ihlal edenlere dava açacak

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp toplu mesaj özelliği ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan, 1.5 milyar aktif kullanıcısı ile en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan  WhatsApp bu sefer platforma entegre olan bir özellikle ile değil bir süredir eleştirilen özelliği ile ilgili yaptığı açıklama ile gündemde. 

WhatsApp'tan yapılan açıklamada platformun toplu mesajlaşma uygulamasını reklam amaçlı kullanımını engellemek adına yeni adımlar atacağı bilgisine yer verildi. 

Söz konusu özelliğin bir süredir bazı firmalar tarafından aynı anda yüzlerce kişiye ulaşmak için kullanılması pek çok kullanıcının tepkisi ile karşılaşmıştı.  

Bu şekilde gönderilen mesajların kullanım koşullarına aykırı olduğunun altını çizen  WhatsApp, daha önce yayınladığı uyarıyı yeniledi.

Ayrıca WhatsApp söz konusu paylaşımları yapmaya devam edenler için yasal adımlar atılacağını duyurdu.  WhatsApp 7 Aralık itibari ile bu kuralları çiğneyen hesaplar için yasal işlem başlatacağını duyurdu. 

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