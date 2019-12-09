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İstanbul Bağcılar'da silahlı kavga: 1 ölü

Oto galericiler çarşısında, bir şahıs galerinin içinde kovaladığı kişiyi silahla vurduktan sonra olay yerinden kaçtı.

İSTANBUL Bağcılar'daki bir oto galericiler çarşısında, iki kişi arasında başlayan kavgada taraflardan biri, yanında getirdiği silahı çıkartınca diğeri sokaktaki bir galeriye kaçtı.

Onu takip eden saldırgan ise oto galerinin içine girerek, kaçan kişiyi ateş ederek yaraladı.

Olay yerinde hayatını kaybetti 

Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralı için sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin öldüğünü belirledi.

Saldırgan aranıyor

Olay yerine gelen polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alırken, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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