Astronotların duygularını algılayabilecek robot göreve başladı

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev alan astronotların duygularını algılayacak olan robot göreve başladı.

Bilimkurgu filmlerinde görmeye alışkın olduğumuz duyguları algılayabilen robotlar gerçek oldu.



CNN International’da yer alan habere göre, duyguları algılayan kameralara ve ses dedektörlerine sahip akıllı robot Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) göreve başladı.



CIMON 2'nin (Mobil Mürettebat Refakatçisi 2) baş geliştiricisi Matthias Biniok bu projenin amacının uzayda bir refakatçiye sahip olmak olduğunun altını çizdi.

Gelecek uzay yolculuklarında kilit rol alması planlanıyor

ISS'de görev alan astronotun üzgün mü, öfkeli mi, neşeli mi olduğunu anlayabilecek olan CIMON 2'nin gelecekte yapılması planlanan derin uzay yolculuklarında kilit bir rol alması planlanıyor.



2018'de uzaya gönderilen CIMON'dan elde edilen veriler ışığında geliştirilen CIMON 2 yapay zekaya da ev sahipliği yapıyor.



1940’lı yıllarda yayınlanan Japon bilimkurgu çizgi roman kahramanı robot Simon’dan ilham alınarak adlandırılan CIMON 2'nin 3 yıl boyunca ISS'de görev alması bekleniyor.