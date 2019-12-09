HABER /  BEŞİKTAŞ
ADV Esaslı Bankacılık

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan hakem tepkisi

Anadolu Ajansı

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı ve Futbol A Takımı Sorumlusu Emre Kocadağ, siyah-beyazlı takımın Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı maçtaki hakem kararlarına tepki gösterdi.

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı ve Futbol A Takımı Sorumlusu Emre Kocadağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kasımpaşa-Beşiktaş maçında maalesef takımımız aleyhine birçok hatalı hakem kararı ile karşı karşıya kaldık." dedi.

Hakem kararlarının olumsuz etkilerine değinen Kocadağ, "Beşiktaş olarak futbolcularımızın emeklerinin boşa gitmesi bir yana futbol endüstrisinin de bu kararlar sebebiyle negatif etkilendiğini görüyoruz. Verilen yanlış kararlar konusunda sadece Beşiktaş için değil tüm kulüpler için karşısında olduğumuzunun bilinmesini istiyoruz." diye konuştu.

Kocadağ, hatalı hakem kararlarının takipçisi olacaklarını da vurgulayarak, "Daha önce de söylemiştik. Maçlarda yaşanan hakem hatalarının bir an önce düzeltilmesi için yetkili tüm merciler ile görüşmelerimizi başlattık. Bunun mutlak takipçisi olacağız. Yetkili kurulların ve görevlilerin gereğini yapmasını umut ediyoruz. Bunun beklentisi içindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.  

SON DAKİKA HABERLERİ
Kücükçekmece'de diş hekimi hakkında şok iddia dişleri çektikten sonra...
Dolar son 1,5 ayın en yüksek seviyesine fırladı! Altın uçuşa geçti
2020 asgari ücret ne kadar olacak Türk İş resti çekti! 2 bin 578 liranın altında olursa...
AB'den yeşil ve gri pasaport kararı! Sözde vizeler kalkacaktı aksine zorlaştı
Doğa Koleji kime satılıyor? Veliler eylemde Doğa'dan satış açıklaması
Alex de Souza: Umarım bir gün Fenerbahçe'nin teknik direktörü olurum
ÖNCEKİ HABERLER
Hong Kong’da devlet binaları ateşe verildi
İstanbul Bağcılar'da silahlı kavga: 1 ölü
Pasaport harçları 2020 yılında ne kadar oldu yeni zam
Kapadokya bölgesi rekor ziyaretçi sayısına ulaştı
Roma dönemine ait mozaik buldular! 30 milyon dolara satmak isterken yakalandılar
Asılsız haberler nüfus müdürlüğü çalışanlarını isyan ettirdi
Yorumlar 1 yorum