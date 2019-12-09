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Beşşar Esed'in amcası Rıfat Esed Fransa'da yargılanacak

Suriye rejimi lideri Beşşar Esed'in amcası Rıfat Esed, Fransa'nın başkenti Paris'te para aklama suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak.

Suriye rejimi lideri Beşşar Esed'in amcası eski Suriye Devlet Başkan Yardımcısı Rıfat Esed (82), "Suriye devlet fonlarını yasa dışı yollardan kullanarak emlak imparatorluğu kurmak" suçlamasıyla Fransa'da yargılanacak.

Rıfat Esed'in sahibi olduğu emlak şirketiyle ilgili 2014'te yapılan şikayet üzerine Fransız yetkililerin soruşturma başlattığı kaydedildi.

Fransız makamlarının, soruşturmaları sonuçlandırmasının ardından Esed'in amcasının yargılanmasına karar verdiği belirtildi.

Suçlamaları reddetti

Amca Esed'in suçlamaları "tamamen" reddettiği, sağlık sebepleri nedeniyle duruşmaya katılmayacağı ifade edildi.

1980'deki darbe girişiminin ardından sürgüne gönderilen Rıfat Esed, uzun zamandır Avrupa'da yaşıyor.

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