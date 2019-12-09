Kılıçdaroğlu konuştu HDP sıraları alkışladı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yargı kararı olmaksızın HDP'li bazı belediyelere kayyum atandığını söyleyerek milletin oyuna darbe vurulduğunu ileri sürdü. Kılıçdaroğlu'nun sözlerine HDP'li milletvekilleri alkışlarıyla destek verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'li bazı belediyelere yapılan kayyum atamalarını eleştirdi. Kararla milletin oyuna darbe vurulduğunu ileri süren Kılıçdaroğlu, "Ortak bir şekilde buna isyan etmeliyiz" diye konuştu. Yargıda FETÖ borsası kurulduğunu da ileri süren Kılıçdaroğlu, bazı isimlerin para vererek serbest kaldığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde konuştu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik mektubunu eleştiren Kılıçdaroğlu, bu konuda cevap verilmemesini eleştirerek mektubun en sert sözlerle kınanması gerektiğini kaydetti.

Erdoğan'a yargı eleştirisi

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini "rejim değişti" sözleriyle nitelendiren Kılıçdaroğlu, Rahip Brunson'un serbest bırakılmasını değerlendirdi. İşte Erdoğan'ın konuşmasından bazı satır başları:

"Rejim değiştikten sonra yargı çok büyük yaralar aldı. Yine Türkiye'de çok tartışılan bir konu. Rahib Brunsun konusunda. Sayın Erdoğan çıktı bir konuşma yaptı. Dedi ki bu can bu bedende olduktan sonra onu alamazsın. Bütün AK Partililer alkışladı. Peki ne oldu? Can duruyor, ten de duruyor peki Brunson nerede? Hangi gerekçeyle bıraktınız? Şimdi siz yargı bağımsız mıdır diyeceksiniz? Talimatla görüş veren hakim olur mu, karar veren olur mu?

FETÖ borsası iddiaları

15 Temmuz gecesi bu parlamento tarihe bir not düştü. Gazilik ünvanına uygun bir not düştü. Bir sürü insan içeri alındı. O karmaşa içerisinde haksız ve hukuksuzluk olabilir. Ama daha sonra hukuk içerisinde bir FETÖ borsası kuruldu. Bunu ben söylemedim. Sabah gazetesinden bir köşe yazarı. Aynen şöyle. FETÖ borsası oluştu ve bu işle uğraşan özel avukatlar olduğunu söylüyor. Ne zaman 14 Temmuz 2014'te! Sonra sizlerden bir milletvekili söylüyor.

"Para veriyorsunuz serbest kalıyorsunuz"

AK Parti, İzmir il başkan yardımcısı ev evinde gözaltındayken, polis kılıklı iki kişi gelip infaz ettiler. FETÖ borsası ne demek? Para veriyorsunuz serbest kalıyorsunuz. Bank Asya'nın önünden geçeni içeri aldılar, oğlunu okula gönderenleri içeri aldınız. 15 Temmuz öncesi Pensilvan'ya giden, toplantılara giden kişi hiçbir şey olmadı. İsim vererek söyledim ama savcı iddianame hazırlamaktan bile korkuyor. Parası olana bir şey yok parasız olan gariban içeride yatacak.

"Bu işin bir partiyle ilgilisi yok"

Sayın Erdoğan'ın avukatları için Adalet Bakanı'na çağrı da bulunuyor. Erdoğan'ın avukatlarının mal varlıklarını araştırın. Milyon dolarlarını araştırın. Bir daha söylüyorum. Mahkemeden adam kurtarmak, parayla! Yazıktır günahtır, gerçekten yazıktır günahtır. Hakim tayin ediyorlar. Hakimler Savcılar Kurulu üzerindeki en etkili kişiler onlar. Nasıl olur da bir avukat başsavcıya, "şu kültablasını getirir misin? Sigaramın külünü dökeceğim" der ve başsavcı koşa koşa kültablasını getirir, önüne koyar avukatın. Bu mudur arkadaşlar? Bu mudur düzen? Bu mudur adalet, bu mudur vicdan, bu mudur hak! Biz buna isyan ediyoruz. Kimin adına? CHP adına değil arkadaşlar, bu işin bir partiyle ilgisi yok. Bu bir adalet sorunudur. Benim de sorunum sizin de sorununuz.

"Ortak bir şekilde buna isyan etmeliyiz"

Milletin oyuna darbe vurulamaz. Kişi belediye başkan adayı oluyor mu? Oluyor. Seçime girip kazanıyor, sonraki gün görevden alıyor. Hangi gerekçe ile görevden alıyorsun? Yargı mı alıyor? Hayır. Yürütme görevden alıyor. Milletin iradesi ile göreve gelen, atanmış tarafından görevden alınıyor. Ortak bir şekilde buna isyan etmeliyiz. Yargı kararı yok ortada. Yargı ‘seçime girebilirsin’ diyor. İtiraz etmeliyiz. Ankara, Balıkesir Belediye Başkanları görevden alındığında da aynısını söyledim. Bu işin partisi olmaz."