AK Parti Pelin Gündeş Bakır'ı partiden ihraç etti Suriyeli paylaşımı olay olmuştu

Bakırköy'de 3 kişilik ailenin sinayürle intiharının ardından "Milletimiz ölüyor. Suriyelileri Türklerin sırtından indirin artık.Vatanlarına dönsünler" paylaşımında bulunan AK Parti eski Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş, Bakır AK Parti'den ihraç edildi.

AK Parti'nin geçtiğimiz ay düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'nda, sosyal medya hesabı Twitter'da Suriyelilere ilişkin paylaşım yapan 24'üncü dönem Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır'ın, kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine oy birliğiyle karar verildi.

AK Parti Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, AK Parti Disiplin Kurulu'nun bugün yapılan toplantısında, Bakır'ın parti içtüzük kurallarına uymadığı gerekçesi ile partiden kesin ihracına karar verdiğini açıkladı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIMDA BULUNMUŞTU

Pelin Gündeş Bakır, İstanbul Bakırköy’de 3 kişilik bir ailenin siyanürle hayatına son vermesinin ardından sosyal medyada bir mesaj yayımlamıştı. Bakır, mesajında, “Bu sabah Bakırköy'de 3 kişilik aile hayatına son verdi. Evde yapılan incelemede siyanüre rastlandı. Bu son 10 günde yaşanan 3. toplu intihar vakası. Milletimiz ölüyor. Suriyelileri Türklerin sırtından indirin artık.Vatanlarına dönsünler. Hiçbirine vatandaşlık verilmesin!” ifadelerini kullanmıştı.