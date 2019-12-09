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İngiltere'de hasta çocuğun 4 saat hastanede yerde yatması Başbakan'a özür diletti

Anadolu Ajansı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, zatürre olduğundan şüphelenilen 4 yaşındaki bir çocuğun boş yatak olmadığı için saatlerce hastanede yerde yatmak zorunda kalmasından dolayı özür diledi.

Mirror gazetesinin haberine göre; 4 yaşındaki Jack Williment, zatürre şüphesiyle Leeds kentinde hastaneye götürüldü. Ancak hastanede boş yatak olmadığı için çocuk, oksijen maskesi takılı olarak 4 saat beton zeminde yatmak zorunda kaldı.

Gazetede yayımlanan fotoğrafta, çocuğun annesi Sarah Williment'ın oğlunun altına ve üstüne mont serdiği görüldü. 4 saat yerde yattıktan sonra 5 saat de sedyede kalan çocuk, daha sonra boşalan bir yatağa alındı.

Haberin yayımlanmasının ardından konu, Başbakan Johnson'a soruldu. ITV muhabirinin ısrarı sonucu fotoğrafa bakan Johnson, "Bu korkunç bir fotoğraf ve açıkça aileden ve Ulusal Sağlık Hizmetlerinde (NHS) korkunç deneyimler yaşayanlardan özür dilerim" dedi. Johnson, sorunun çözülmesi için yatırım yapılması gerektiğini de belirtti.

İngiltere Kraliyet Acil Tıp Derneğinin geçen hafta yayımladığı istatistiğe göre, ülkede her 20 acil hastadan biri 12 saat yatak beklemek zorunda kalırken, hastaların sadece yüzde 68'i ilk 4 saat içinde muayene edilebiliyor.

Brexit'in ardından ikinci en önemli sorun olarak gösterilen sağlık hizmetlerinin durumu, 12 Aralık'ta yapılacak seçimin en önemli gündem maddelerinden birini oluşturuyor.

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