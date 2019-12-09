HABER /  SPOR
ADV Esaslı Bankacılık

Mehmet Demirkol: Şampiyonluk oyunu görmüyoruz

Mehmet Demirkol, Süper Lig'de Sivasspor ve Trabzonspor dışında diğer takımların iyi bir oyun ortaya koymadığını belirterek, "Hiçbir takımda şampiyonluk oyunu görmüyoruz" dedi.

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, beIN Sports ekranlarında yayınlanan beIN Manşet programında Süper Lig ekiplerinin şampiyonluk şanslarını değerlendirdi.

Mehmet Demirkol'un yaptığı açıklama şu şekilde:

"Bu sene bir şampiyon çıkmayacak, ligi 1. sırada bitirecek. Hiçbir takımda şampiyon oyunu yok. Trabzonspor'un tam kadro olması durumunda en yakın onlar duruyorlar. Onlarda da ciddi bir yapısal sakatlık durumu var. Bunun analizi yapılıyordur. Ben İstanbul takımlarının tahmin edilebilir şampiyonluk oyunları olduğunu düşünmüyorum."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Emniyet açıkladı 1742 araca ceza yağdı
Kılıçdaroğlu konuştu HDP sıraları alkışladı
500 bin kamu işçisinin ikramiyesi 13 Aralık'ta ödenecek
ABD'nin Afganistan'da yaşadığı hezimetin belgeleri ortaya çıktı
Fitch’ten Türkiye hakkında açıklama
'Davutoğlu Hoca’nın sadece kendine çalışan 'ahlak ve erdem' anlayışı
ÖNCEKİ HABERLER
İngiltere'de hasta çocuğun 4 saat hastanede yerde yatması Başbakan'a özür diletti
Mevlüt Çavuşoğlu: Afganların liderliğinde kalıcı ve onurlu bir barışı hepimiz destekliyoruz
Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yunt Nobel Ödül Töreni'ne katılmayacak
Kuzey Kore'den Trump'a pervasız ve dengesiz yaşlı adam benzetmesi
Özel Hava Alay Komutanlığındaki darbe davası sanıklarının cezaları onandı
31 aralık yarım gün mü okullar öğleden sonra tatil mi?
Yorumlar