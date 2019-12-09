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Suriyeli bir kişi İstanbul Ümraniye'de özel harekat polisi üniformasıyla yakalandı

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Ümraniye'de devriye gezen bekçiler, şüphelendikleri bir kişiyi durdurup kimlik kontrolünü yaparak üzerini aradı. Suriye uyruklu olduğu anlaşılan kişinin özel harekat polisi üniforması giydiği görülürken, üzerinde yapılan aramada bıçak ve kuru sıkı tabanca bulundu.

İSTANBUL Ümraniye'de devriye gezen bekçiler, şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Özel harekat polisi üniforması giydiği görülen kişinin, yapılan kimlik sorgulamalarında Suriye uyruklu Ahmad Alatef olduğu ortaya çıktı. Herhangi bir suç kaydı olmadığı belirlenen şüphelinin üzerinde yapılan aramada 1 bıçak ve 1 kuru sıkı tabanca bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, Ümraniye Şehit Numan Şeref Datlı Polis Merkezine teslim edildi. Suriye uyruklu şüphelinin alınan ifadesinin ardından emniyet tarafından savcılığa bilgi verildi. Savcılık, herhangi bir suça karışmadığı gerekçesiyle şüphelinin serbest bırakılması talimatını verdi.

Suriye uyruklu şüpheli, kuru sıkı silah taşıma suçundan bin 294 lira idari para cezası uygulanarak serbest bırakıldı. Kuru sıkı tabanca, bıçak ve üniformaya el konuldu.

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