Türkiye, Libya mutabakatı karşısında AB'den ilk yorum

Avrupa Birliği (AB) üye ülke dışişleri bakanları, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı (EEAS) Josep Borrell Fontelles başkanlığında Brüksel’de toplandı. Toplantının ana gündemi Türkiye ile Libya arasında yapılan anlaşma oldu.

Atanmasından bu yana ilk kez AB Dışişleri Konseyi'ne başkanlık eden Fontelles, Türkiye ile Libya arasında yapılan anlaşmanın illegal olduğunu söylemediğini, hukuk ekiplerinin anlaşmayı detaylıca incelediklerini söyledi.

Toplantının ana gündem maddesi Türkiye-Libya anlaşması

Brüksel’de AB üye ülke dışişleri bakanlarının bir araya geldiği toplantıda ana gündem maddesi Türkiye ve Libya arasında yapılan anlaşma oldu. Toplantıda 10 Aralık İnsan Hakları Günü öncesinde dünyada insan haklarının korunmasına yönelik öneriler de görüşüldü. AB'nin insan hakları konusundaki çalışmaları, elindeki araçları ve önümüzdeki aylarda bu alanda yapılabilecek muhtemel çalışmalar masaya yatırıldı.

'Resmi açıklamanın arkasındayız'

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles, yaptığı açıklamada Türkiye-Libya Anlaşması'nı ele aldıklarını belirterek, anlaşma sonrasında yapılan resmi açıklamanın arkasında olduklarını yineledi. Libya hakkında yapılan görüşmeye ilişkin bilgi veren Fontelles, Alman Dışişleri Bakanının Konseyi bilgilendirdiğini, Berlin sürecinin Libya için daha faydalı sonuçlar doğurmasını beklediklerini belirtti.

'İllegal olduğunu söylemiyorum'

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Fontelles, bir gazetecinin Türkiye ile Libya arasında yapılan anlaşma hakkında görüşmeler hakkında daha fazla detay istemesi üzerine bu anlaşmanın illegal olduğunu söylemediğini, hukuk ekiplerinin anlaşmayı detaylıca incelediklerini, Yunanistan ve Rum Kesiminin endişeleri olduğunu, kendilerini yakından ilgilendiren bir konu olduğunu ancak henüz hukuka aykırılık olup olmadığını analiz ettiklerini belirtti.