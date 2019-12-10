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Asgari ücrette ikinci kritik toplantı bugün! 6.5 milyonu ilgilendiriyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020 yılı asgari ücretini belirlemek için bugün TÜRK-İŞ'in ev sahipliğinde ikinci toplantısını yapacak.

Asgari ücretten doğrudan etkilenenlerin sayısı 6.5 milyon olarak belirtiliyor. Dolaylı etkilenenler ile bu sayı 10 milyona kadar çıkıyor.

Toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıklarının temsilcilerinin yıl içerisindeki ekonomik ve sosyal gelişmelere dair sunum yapması ve 2020 hedeflerinin paylaşılması bekleniyor.

Yeni asgari ücret dördüncü toplantıda belirlenecek

Komisyon ilk toplantısını 2 Aralık'ta yapmıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki ilk toplantıda Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, tarafların bakış açısını dikkate alarak ortak bir noktada buluşmak istediklerini belirterek, "Komisyonda tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini canı gönülden diliyorum." ifadelerini kullandı.

Komisyon gelecek hafta Salı günü Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nda (TİSK) yapacağı üçüncü toplantının ardından aralık ayının son haftasında gerçekleştireceği dördüncü toplantıda yeni asgari ücreti belirleyecek.

Asgari ücretten doğrudan etkilenenlerin sayısı 6.5 milyon olarak belirtiliyor. Dolaylı etkilenenler ile bu sayı 10 milyona kadar çıkıyor.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor. 

Mevcut asgari ücret

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12 kuruş. Bunun 2 bin 558 lira 40 kuruşunu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 51 lira 17 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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