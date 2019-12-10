Akıncı TİHA hakkında ilk kez konuşan Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar

Akıncı TİHA hakkında ilk kez konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyada belki üç beş ülke bunu şu anda yapabilir durumda. Elimizde SİHA'lar, İHA'lar olmasaydı terörle mücadeleyi nasıl yapardık" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT Özel Yayını'nda gündeme ilişkin önemli değerlendirmeler yaptı.

Envantere ne zaman girecek?

BAYKAR tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) hakkında ilk kez konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TSK envanterine ne zaman girecek takvim belli mi?" sorusuna, "Kesin bir şey söylemeyeyim. Özdemir Bey ve evlatları söylerse daha isabetli olur." yanıtını verdi.

"ABD bize vermiyordu"

Akıncı TİHA'nın ilk test uçuşunun başarılı geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: Taşıdığı yük itibarıyla çok önemli.

Dünyada belki üç beş ülke bunu şu anda yapabilir durumda.

Bayraktar ailesini özellikle tebrik ediyorum. Biz bunları ilk istediğimizde ABD bize vermiyordu. Şimdi bunları kendimiz yapar haline geldik. Elimizde SİHA'lar, İHA'lar olmasaydı terörle mücadeleyi nasıl yapardık. İnlerine gireceğiz diyoruz ya. Bunlarla koordinatlar tespit ediliyor, F-16'lar imha ediyor. SİHA'lar hem tespit hem de imha ediyor. Savunma sanayinde geldiğimiz nokta çok çok önemli.