Selahattin Demirtaş 'hastaneye kaldırıldı' iddiası! HDP'den açıklama

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı iddiası gündeme oturdu. HDP'den yapılan açıklamada ise haberin doğru olmadığı belirtildi.

İhlas Haber Ajansı, Demirtaş'ın göğsünde sancı ve nefes alamama sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldığını duyurdu. HDP'den yapılan açıklamada ise söz konusu haber yalanlanarak Demirtaş'ın randevu doğrultusunda tetkiklerinin yapılması için hastaneye görütüldüğü duyuruldu.

"Yarım kalan tetkiki yapıldı"

Yapılan açıklamada ''Demirtaş’ın bugün 17:30’da gastroenteroloji bölümünde, daha önce verilen randevu planlaması sonucu yarım kalan tetkiki yapılmış, 19:30’da cezaevine dönmüştür. Saat 20-22 arası avukatları ile görüşmüştür, genel durumu iyidir, yapılan haberler doğru değildir.'' ifadeleri kullanıldı.

"Sağlığım iyi değil" açıklaması

Geçen hafta cezaevinde bilinci kapanan Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla verdiği röportajda sağlık durumuyla ilgili, şu ifadeleri kullanmıştı: Sağlığım çok iyi değil maalesef. Avukatlarım ve milletvekilleri konunun detaylarını açıkladılar. O günden bu yana yeni bir gelişme yok.

Zaman zaman göğsümdeki sancı nüksediyor, nefes alışverişimi zorluyor. Tetkikler devam ediyor. Henüz bir teşhis konulamadı.