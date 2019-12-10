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Aniden rekor kıran dolarda yükseliş devam ediyor! İşte güncel rakamlar

Önceki gün ani yükselişle 5.80'in üzerine çıkan dolar/TL yeni güne 5.81'den başladı. Dolarda gözler Merkez Bankası'ndan gelecek faiz kararına çevrilmiş durumda.

Geçtiğimiz haftayı 5.7758'den tamamlayan dolar/TL cuma günü kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten beklenen olumlu haberin gelmemesiyle yükselişe geçti. Perşembe günü Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faiz indiriminin fiyatlanmasıyla ise 5.80'in üzerine çıktı. 

Dolarda son durum

Merkez'den faiz indirimi bekleniyor

Dolar PPK beklenirken dün gece 5.8121'e kadar yükseldi. Yeni güne ise 5.8100 liradan başladı. Ekonomistler Merkez'den perşembe günü 150-200 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyor. Dolar şu dakikalarda 5,80, Euro ise 6,43 seviyesinden işlem görüyor.

Piyasaları etkileyecek önemli bir veri var mı?

Bugün piyasaları etkileyecek önemli bir veri açıklanmayacak. Süregelen ABD-Çin ticaret gerginliğine yönelik adımlar veya açıklamalar kurun seyrinde etkili olabilir. 

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