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Doğu Akdeniz'deki Türk gemileri! 3.5 trilyon metreküp doğalgaza ulaşmak için son 6 sondaj

DOĞU AKDENİZ'deki 2 milyar varil petrol ve 3.5 trilyon metreküp doğalgaz'a ulaşmak için sondaj yapan 4 Türk gemisi, 4'üncü sondajı tamamladı. Yapılcak 6 sondaj sonucunda rezervlere ulaşılabileceği hesaplanıyor.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İlişkiler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes, şunları kaydetti: İşletilebilir kaynaklar, 10 sondajdan birinde bulunabiliyor. Biz şu anda 4'üncü sondajdayız.

Sondaj yapan Fatih ve Yavuz, 417 milyon dolar değerinde bulunuyor. İtalyan Eni ve Fransız Total şirketlerinin, GKRY ile Türkiye arasında ihtilaflı olan 7. parselden çekilmesi de Türkiye'nin elini güçlendirdiği belirtiliyor.

Sondaja devam ediliyor

Doğu Akdeniz'de Fatih Gemisi Karpaz burnunun altında 2'nci sondajını yapıyor. Yavuz Gemisi ise kıta sahanlığı sınırlarımızın güney ucunda Rumların ‘'Bizim'' dediği 7'nci parselde 2. sondajı yaptı. Sismik araştırma gemisi Oruç Reis Antalya civarında, Barbaros Hayrettin Paşa ise adanın güneyinde bulunuyor.

CHP'den açıklama

Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri değerlendiren CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, “Türkiye'nin Libya ile anlaşmasının yeni aşamalarını Lübnan ile devam ettirmeli ve Mısır ile diyalog yolları aranmalı. Bu durum, KKTC'nin münhasır ekonomik bölge haklarının GKRY tarafından gasp edilmesini önler'' diye konuştu.

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