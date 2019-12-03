Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Arda Turan açıklaması

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Arda Turan'la ilgili bize intikal etmiş hiçbir şey yok. Geleceği göreceğiz. Onyekuru'yu bilemiyorum. Transferler için ocak ayını bekliyoruz" dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GSYİAD genel kurul toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cengiz, bir muhabirin Arda Turan ile ilgili sorduğu soruya da yanıt verdi. Cengiz, "Arda Turan'la ilgili bize intikal etmiş hiçbir şey yok. Geleceği göreceğiz. Onyekuru'yu bilemiyorum. Transferler için ocak ayını bekliyoruz. Mevlam nasıl eylerse güzel eyler." ifadelerini kullandı.

Başakşehir'in golüne sevinmemişti

Arda Turan Galatasaray-Medipol Başakşehir maçı öncesinde Fatih Terim'in elini öpmüş ve sarılmıştı. Deneyimli oyuncu, Gulbrandsen'in attığı gole de sevinmeyerek ısınma hareketlerini sürdürmüştü.