"Mal varlıklarını araştıralım" diyen Davutoğlu'na CHP'li Tekin'ten tokat gibi yanıt

Siyasilerin mal varlığının araştırılmasını isteyen Ahmet Davutoğlu'na CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'den yanıt geldi. Tekin, Davutoğlu'nun başbakan olduğu dönemde Siyasi Etik Teklifi'nin imzalamadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şehir Üniversitesiyle ilgili "Bunlar Halkbank'ı dolandırıyorlar" sözlerinin ardından eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, siyasilerin mal varlıklarının incelenmesini istedi. CHP'li Gürsel Tekin, bu açıklamalar sonrası Ahmet Davutoğlu'nun siyasi parti liderlerinin mal varlıklarının şeffaf hale getirilmesini amaçlayan Siyasi Etik Teklifi'ni hazırladığını fakat imzalamadığını vurguladı.

"İmzasına açtık ama imzalamadı"

Ahmet Davutoğlu görevi bırakınca, aynı teklifi CHP verdi ve imzalaması için Davutoğlu'na da gönderdi. Ancak Davutoğlu kendi önerisinin arkasında durmadı. CHP Gürsel Tekin, şunları kaydetti: 14 Mart 2017 günü TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi olarak sunmuştuk. Davutoğlu'nun imzasına da açtık ama imzalamadı. Ülkenin en tepesindeki kişi, yönettiği ülkede yolsuzluğu engellemenin yollarını arıyordu ama o yolu bulamadı.

Tayinle gelip, tayinle gitti. Türkiye'nin bir 'Temiz eller operasyonuna' ihtiyacı var.

Erdoğan'ın gündem yaratan açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul İl Danışma Meclisi'nde yaptığı konuşmada isim vermeden yeni parti hazırlıklarını sürdüren Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a yüklendi. Ahmet Davutoğlu'ndan "malum zat" diye bahseden Erdoğan, "Şehir Üniversitesi'nin tahsisini başbakanlığım sırasında ben yaptım. Tahsisini ben yaptığım halde malum zat başbakan olunca bunu mülkiyet devrine dönüştürdü. Bu yapılamaz. Türkiye'de hiçbir üniversiteye tapu devri yoktur, olmamıştır. Bu mülkiyet devrini yaparken (Davutoğlu'nun) yanında Ali Babacan, Mehmet Şimşek, Feridun Bilgin var. Halkbank'tan kredi alıyorlar. Burada Halk Bankasının dolandırılması söz konusu." demişti.

Davutoğlu'nun yanıtı

Davutoğlu, Erdoğan'ın kendisi ile ilgili "Bunlar Halkbank'ı dolandırdılar" sözlerine yanıt olarak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil olmak üzere yaşayan tüm eski cumhurbaşkanları, başbakanlar, kamu bankalarının bağlı olduğu bakanlar ile ailelerinin mal varlıklarının araştırılmasını önermiş ve "Ben şahsım adına artık üyesi olmadığım yüce TBMM'ye hesap vermekten bir an bile imtina etmem" demişti.

Davutoğlu'nun birkaç gün içerisinde resmi olarak açıklayacağı yeni muhalefet partisinin kurucular kurulunda yer alan üst düzey bir yetkili, Davutoğlu ve kurucular kurulunun tüm üyelerinin, partinin kuruluşuyla birlikte mal varlıklarını açıklayacakları bilgisini verdi. Yetkili, "Siyasi etik ve şeffaflık kapsamında parti yönetimine gelecek tüm yöneticiler de bunu yapacak. Bu, toplumun da beklediği bir şey" dedi.