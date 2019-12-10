Cumhurbaşkanlığı'ndan Volkswagen açıklaması! Benzer yatırımlar devam edecek

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut'tan son dakika Volkswagen açıklaması geldi. Arda Ermut, "Manisa'da bir şirket kuruldu. Bu ve buna benzer yatırımların süreceğini düşünüyoruz. Bekleme sürecine girmişti ancak lehimize sonuçlanacak." dedi.
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle;
-Türkiye yabancı yatırımcıların radarından hiç bir zaman çıkmadı. Türkiye yaşadığı sorunlara rağmen yatırım çekebilen bir ülke. Türkiye yeniden yatırımların artacağı bir döneme giriyor.
-2002'den günümüze kadar 210 milyar dolar yatırım çektik. Geçen sene de Türkiye yatırımlarda pozitif ayrıştı. Dünyada doğrudan yatırımlar azalırken
Türkiye'de yüzde 12,6 arttı. İniş çıkışlar yaşasak da istikrarlı bir şekilde yatırım çekiyoruz.
Volkswagen'in Türkiye yatırımı
Manisa'da bir şirket kuruldu. Bu ve buna benzer yatırımların süreceğini düşünüyoruz. Önümüzdeki sene başka yatırımlar da anons edeceğiz. Bekleme sürecine girmişti ancak lehimize sonuçlanacak.
Faiz kararları
Faizler yatırımın önünde engel. Faizlerdeki düşüşün uzun dönemde pozitif etkisi olacak. Hedefimiz küresel yatırımların yüzde 1,5'ini ülkemize çekmek.
Volkswagen'den skandal Türkiye açıklaması gelmişti
Yeni fabrikasını bir süre önce Türkiye'ye açma kararı veren ve bu doğrultuda Ekim ayında Manisa'da milyar liralık bir şirket kuran VW, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nın ardından fabrikanın resmi açıklamasını ertelediğini duyurmuştu. Konuya ilişkin bir yazı kaleme alan VW CEO'su Herbert Diess, "Türkiye'ye açılacak bir fabrika VW'nin ekonomik çıkarlarınadır. Pazarın büyüklüğü ve güçlü bir endüstrinin varlığı, Türkiye'yi üretimimiz için elverişli kılıyor" diyerek Türkiye yatırımına yeşil ışık yaktı. Fakat, Diess'in paylaştığı yazıda Barış Pınarı Harekatı'nı kastederek kullandığı "İnsanlar öldürülmeye devam ettikçe, savaş meydanının yanına temel atmayacağız" ifadesi ise 'yuh artık' dedirtti.