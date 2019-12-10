Yasemin Ergene Özilhan kimdir yaşı kaç Doktorlar'ın Ela'sı geldi

FOX'un reyting rekorları kıran dizisi Mucize Doktor'un kadrosuna yeni bir isim geldi. 2006 yılında başlayan ve 4 sene devam eden fenomen dizi Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Ergene Özilhan diziye katıldı. Peki Yasemin Ergene Özilhan kimdir, eşi İzzet Özilhan ne iş yapıyor?

Mucize Doktor yayınlandığı her bölümü ile reyting rekorları kırıyor, sosyal medyada da gecenin konusu oluyor. Deha, Ali Vefa'nın dokunaklı hikayesini anlatan dizinin oyuncu kadrosu performansları ile her hafta büyük alkış topluyor.

14. bölümü ile perşembe akşamı ekrana gelecek dizinin yeni bölümünde seyirciyi büyük bir sürpriz bekliyor. Dizinin yeni bölümünde Doktorlar dizisiyle ünlenen ve uzun süredir oyunculuk yapmayan Yasemin Ergene Özilhan büyük bir sürpriz yapacak.

Doktorlar dizisinde Doktor Ela karakterine 4 yıl boyunca başarılı bir şekilde hayat veren Yasemin Ergene Özilhan, Mucize Doktor'un 14. bölümünde yeniden ekranlara dönecek ve dizide konuk oyuncu olacak.

2011 yılında yayın hayatına son veren diziden sonra Yasemin Ergene ekranlara veda etti ve 2006 yılında İzzet Özilhan ile evlendi.

Peki yeniden ekranlara dönen ve büyük bir heyecan yaratan oyuncu Yasemin Ergene Özilhan kimdir, kaç yaşında ve kiminle evli birlikte bakalım....

Dizilerin sevilen oyuncusu Yasemin Ergene Özilhan, Almanya’nın en büyük ikinci şehri olanHamburg’da, 22 Ocak1985 tarihinde dünyaya geldi. Doktorlar, Aşk Oyunu, Koçum Benim gibi popüler komedi ve dram dizilerinde rol almış olan Almanya doğumlu Türk oyuncu.

İlk olarak 2002 yılında Koçum Benim ve 2004 yılında Ah Be İstanbul adlı dizilerde kamera karşısına geçen Ergene, 2004 yılında vizyona giren Vizontele Tuuba filmi ile de ilk sinema deneyimini yaşadı.

Çocuğun Var Derdin Var adlı dizinin çekimlerinden sonra kısa bir süre oyunculuğa ara veren Ergene, bu zaman zarfında Can Gürzap’dan diksiyon eğitimi aldı.

2005 yılında yayınlanmaya başlanan tv dizisi Aşk Oyunu’nda canlandırdığı Ekin Serbest karakteri, güzel oyuncunun popüleritesini hızla arttırdı. Dizide Keremcemile beraber başrolde yer alan Ergene, kısa sürede ülkenin en popüler genç oyuncularından birisi haline geldi.

Ecobella, Migros gibi markaların reklam filminde de görev aldı.

Son olarak 2006-2010 yılları arasında Doktorlar dizisinde Ela Altındağ karakterini canlandıran Ergene, bu dizinin sona ermesinin ardından oyunculuk hayatını sonlandırdığını açıkladı. Oyunculuk hayatını bırakmasında kocası işadamı torun İzzet Özilhan’ın etkisinin büyük olduğu düşünülürken, genç oyuncu yaptığı açıklamada üniversitede okuyabilmek için mesleki kariyerini sonlandırdığını belirtti.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümünden mezun olan Yasemin Ergene Özilhan16 Temmuz 2011 tarihinde İşadamı İzzet Özilhan ile evlendi.

Emine (d.2012) ve Ela (d.2013) adında iki kızı vardır.