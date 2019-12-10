Asgari ücret ne kadar olacak Fatih Erbakan'ın açıklaması olay oldu

Asgari ücretin ne kadar olacağı çalışanların en çok merak ettiği konu olurken, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, iktidara geldiklerinde "Asgari ücretten alınan vergiler sıfırlanacak. Hem işverenin, hem işçinin yüzü gülecek. " dedi.

Asgari ücret ne kadar olacak sorusu çalışanların şu günlerde en çok sorduğu soru oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020 yılı asgari ücretini belirlemek için ikinci toplantısını bugün yapacak.

TÜRK İŞ VE DİSK'İN ÖNERİLERİ

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "2 bin 578 lira. Bunun altında bir şey bizim için olumlu olmaz. Bunun altına 'evet' demeyiz." dedi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "hem geçim ücretini hem de milli gelir artışını dikkate aldığımızda asgari ücret talebimiz en az net 3 bin 200 TL'dir." diye konuştu.

İŞVEREN KESİMİNİN UYARILARI

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Akansel Koç, son 5 yılda asgari ücrete enflasyon hedefinin üzerinde zam yapıldığını belirterek, iş gücü maliyetleri, rekabet, hedef işsizlik ve hedef enflasyonun dikkate alınması gerektiğini söyledi.

7 milyonu aşkın çalışanı ilgilendiren konu siyasilerin de gündeminde. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Polatlı ilçe 1. Olağan Kongresi'nde konuya dair çarpıcı bir öneride bulundu.

"ASGARİ ÜCRETLİNİN VE İŞVERENİN YÜZÜ YENİDEN REFAH İKTİDARINDA GÜLECEK"

İktidara geldikleri takdirde oluşturacakları kaynak paketleriyle akaryakıt, doğalgaz, elektrik fiyatlarının makul seviyelere çekileceği vaadinde bulunan Erbakan; "Memur-İşçi-Emekli'ye ilk yılımızda '%50 maaş zammı' yapacağız. Asgari ücretten alınan vergiler sıfırlanacak. Hem işverenin,hem işçinin yüzü gülecek. Tüm haksız vergiler lağvedilip,alınacak olan vergiler de en makul seviyelere indirilecek. EYT'lilerin de tüm taleplerinin karşılayarak, devlet olarak vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz" dedi.

MEVCUT ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ 3 BİN LİRA