Fenerbahçe'de 3 yolcu 4 transfer! İşte bileti kesilenler

Fenerbahçe ara transfer döneminde kadroya 4 isim takviye etmeyi düşünüyor. Ayrıca 3 futbolcunun da bileti kesildi.

Sezonun ikinci devresine zorlu bir maç programıyla start verecek olan sarı-lacivertlilerde teknik heyet, stoper, sol bek, ofansif kanat ve bütçe oluşursa da bir forvet talep edecek.

Teknik heyete göre, şampiyonluk yürüyüşünde transferlerin gerekçeleri şunlar:

Savunmaya takviye

Zanka bireysel hatalar yapıyor. Rami, henüz ilk 11 düzeyine gelemedi. Hem Serdar’a alternatif olacak hem de yanında oynayabilecek bir transfer gerekli. Z

Vedat'a yedek şart

Vedat Muriqi olmadığında gol sıkıntısı yaşanıyor. Alternatif forvet alınmalı. Beklerde Dirar’ın verdiği katkıyı gerçek bölgesinde oynayan Hasan Ali gösteremedi. Bu nedenle sol bek transferi olmazsa olmaz. Sol bek Hasan Ali, sağ ayaklı Dirar’ın gerisinde kaldı. Direkt oynayabilecek sol bek isteniyor.

Kanat transferi yapılacak

Kanatlarda katkı çok düşük. Hem Vedat’a destek verecek hem de gol atacak kanat gerekli. Moses, Rodrigues ve Deniz’in skora katkısı yok. Hücuma destek verecek iyi bir kanat lazım.

3 yolcu belli oldu

Devre arasında transfer yapmayı planlayan Fenerbahçe, gidecek oyuncuları da netleştirdi. Sarı-lacivertlilerin teknik heyeti, Miha Zajc, Adil Rami ve Mehmet Ekici’yi kesinlikle düşünmüyor.



Jailson'a şartlı izin çıkabilir

Brezilya ve Avrupa’dan teklifler alan Jailson’un kulübe maddi katkısının olabileceğinden satışına izin çıkabilir. Sambacıdan elde edilecek gelir, yeni transferler için yönetimin elini güçlendirebilir.