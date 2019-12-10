HABER /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de 3 yolcu 4 transfer! İşte bileti kesilenler

Fenerbahçe ara transfer döneminde kadroya 4 isim takviye etmeyi düşünüyor. Ayrıca 3 futbolcunun da bileti kesildi.

Sezonun ikinci devresine zorlu bir maç programıyla start verecek olan sarı-lacivertlilerde teknik heyet, stoper, sol bek, ofansif kanat ve bütçe oluşursa da bir forvet talep edecek.

Teknik heyete göre, şampiyonluk yürüyüşünde transferlerin gerekçeleri şunlar:

Savunmaya takviye
Zanka bireysel hatalar yapıyor. Rami, henüz ilk 11 düzeyine gelemedi. Hem Serdar’a alternatif olacak hem de yanında oynayabilecek bir transfer gerekli. Z

Vedat'a yedek şart
Vedat Muriqi olmadığında gol sıkıntısı yaşanıyor. Alternatif forvet alınmalı. Beklerde Dirar’ın verdiği katkıyı gerçek bölgesinde oynayan Hasan Ali gösteremedi. Bu nedenle sol bek transferi olmazsa olmaz. Sol bek Hasan Ali, sağ ayaklı Dirar’ın gerisinde kaldı. Direkt oynayabilecek sol bek isteniyor.

Kanat transferi yapılacak
Kanatlarda katkı çok düşük. Hem Vedat’a destek verecek hem de gol atacak kanat gerekli. Moses, Rodrigues ve Deniz’in skora katkısı yok. Hücuma destek verecek iyi bir kanat lazım.

3 yolcu belli oldu
Devre arasında transfer yapmayı planlayan Fenerbahçe, gidecek oyuncuları da netleştirdi. Sarı-lacivertlilerin teknik heyeti, Miha Zajc, Adil Rami ve Mehmet Ekici’yi kesinlikle düşünmüyor.

Jailson'a şartlı izin çıkabilir
Brezilya ve Avrupa’dan teklifler alan Jailson’un kulübe maddi katkısının olabileceğinden satışına izin çıkabilir. Sambacıdan elde edilecek gelir, yeni transferler için yönetimin elini güçlendirebilir.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaray'dan Arda Turan'a şartlı evet
Asgari ücret ne kadar olacak Fatih Erbakan'ın açıklaması olay oldu
"Mal varlıklarını araştıralım" diyen Davutoğlu'na CHP'li Tekin'ten tokat gibi yanıt
Canan Karatay önünden geçerken bile midem bulanıyor dedi uzmanlar öfkelendi
Doğu Akdeniz'deki Türk gemileri! 3.5 trilyon metreküp doğalgaza ulaşmak için son 6 sondaj
Abdullah Gül'den demokrasi çıkışı: Otoriter rejimler sürdürülebilir değil
ÖNCEKİ HABERLER
Yasemin Ergene Özilhan kimdir kaç yaşında eşi İzzet Özilhan mesleği nedir?
Galatasaray’ın Avrupa’daki 285. randevusu
Trabzon’da 7 bin fındık fidanı tek gövdeli dikildi
Küresel piyasalar Fed'i bekliyor
EMO: Mühendislik diplomasının kiraya verilmesi suçtur ve etik değildir
2020 memur zam oranı kaç para olacak?
Yorumlar 1 yorum