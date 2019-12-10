Vedat Muriç'in son talibi Tottenham! 20'den aşağısı kurtarmaz

Fenerbahçeli Vedat Muriç'i Gençlerbirliği maçında yakın takip eden Tottenham yetkilileri, Kosovalı golcüyü kadrosuna katmak istiyor.

Bu sezon gösterdiği performansla herkesin beğenisini kazanan Vedat Muriç, dünyaca ünlü menajerinin listesine girdi. Milliyet gazetesinden Senad Ok'un haberine göre, bu sezon Fenerbahçe formasıyla parlayan Vedat Muriç’e Tottenham’ın yoğun ilgisi devam ediyor. Premier Lig ekibi, Kosovalı forveti Gençlerbirliği maçında tribünde izledi.

Monaco, Leicester City ve Eintracht Frankfurt, cuma akşamı Kadıköy'de Vedat Muriç’i izledi. 3 Avrupa kulübü de Vedat Muriç'ten memnun kaldı ve Kosovalı golcüye tam not verdi.

Devre arasında ayrılması söz konusu değil

Sezon başından bu yana Kosovalı golcüyü takip eden İngilizler son olarak Gençlerbirliği maçını da Ülker Stadyumu’nda izledi. 25 yaşındaki futbolcunun şu anda devre arasında ayrılması söz konusu değil.

En ciddisi Tottenham

Birçok Avrupa kulübü Muriç’i yakından takip etse de bunların arasında en ciddi olanı ve sürekli Muriç ile ilgilenen kulübün Tottenham olduğu bildirildi. Hem Muriç hem de Fenerbahçe, İngilizlerin transfer isteğinin farkında.

Fenerbahçe ciddi para kazanacak

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho’nun listesinde yer alan golcü yıldız için sarı-lacivertli kulübün önemli bir bonservis bedeli kazanabileceği biliniyor.





Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterecek

Muriç’in olası ayrılığında ciddi bir gelir elde edilecek olunsa da gelecek sezon Şampiyonlar Ligi hedefi de düşünülüyor. Kosovalı yıldızın gelecek sezon da kalıp Şampiyonlar Ligi’nde boy göstermesinin daha doğru olduğu fikri hakim. Bu sayede hem sarı-lacivertliler yeni bir golcü aramaktan kurtulacak hem de Muriç’i daha da yüksek bir miktara satma imkanı artacak. Bu konuyla alakalı da sarı-lacivertli yetkililer, Vedat Muriç ile görüşme yaptı ve gelecek sezon da takımda kalmasının daha doğru olduğunu ifade etti.





20 milyon Euro'nun üzerinde

Ancak yıldız forvetin bu performansı sürdürmesi durumunda sezon sonu takımda kalması mümkün gözükmüyor. Muriç için düşünülen olası bonservis rakamlarının 20 milyon euronun üzerinde olduğu kaydedildi.