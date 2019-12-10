5 babayiğit sonunda başardı! Erdoğan test sürüşünü yapıp tanıtacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki günlerde prototipi hazırlanan yerli elektrikli aracın test sürüşünü yaparak tanıtımını yapacak.

2011'den beri gündemde olan yerli oto için süreç, 2017'de Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde hızlandı. Yakın zamanda tanıtımı yapılacak olan yerli arabanın ilk sürüşünü Erdoğan yapacak.

5 babayiğit

2017'de Türkiye'nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü, Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell Grubu ve Zorlu Holding'le imzalandı. Projedeki '5 babayiğit'in yanı sıra TOBB da şirkete ortak oldu.

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'ın haberine göre; 6 ortaklı projede imzalar atılarak, 31 Mayıs 2018'de 'Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TOGG) ismiyle projeyi gerçekleştirecek şirket kuruldu. Şirkette Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding yüzde 19'ar, TOBB yüzde 5 payla yer aldı. TOGG CEO'luğuna Haziran 2018'de Mehmet Gürcan Karakaş getirildi ve faaliyetler Gebze'deki Bilişim Vadisi'ne taşındı.

TOGG, yerli aracın prototipini önümüzdeki günlerde tanıtacak. Erdoğan'ın Gebze'de yerli otomobil çalışmalarını yerinde incelemesi ve aracı bu sırada denemesi bekleniyor.

Yurt dışından yönetici transferi

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), endüstrinin önde gelen isimlerinden Sergio Rocha'yı Operasyonlardan Sorumlu Üst Düzey Yönetici olarak bünyesine kattı. Rocha, TOGG'da ürün planlama, program yönetimi, satın alma, tedarik zinciri, üretim mühendisliği ve üretim operasyonlarında liderlik edecek. Rocha Türkiye'ye gelmeden önce Hindistan'daki bir elektrikli araç girişiminde çalışıyordu.

Türk kullanıcıların ihtiyaçları gözetildi

TOGG, yerli otomobil projesine başladığında Türkiye genelinde 2 binin üzerinde kişiyle araştırma yaptı. Araştırma sonucunda C segmentinde bir SUV araca talebin yüksek olduğu anlaşıldı. Bu yüzden üretilecek ilk modelin C-SUV olmasına karar verildi. Bu arada otomobilin tasarımında Türk tüketicilerin söz sahibi olduğu ortaya çıktı. Yapılan klinik çalışmalarda müşterilere ihtiyaç ve beklentileri soruldu. İç ve dış tasarımda bunlar dikkate alındı.