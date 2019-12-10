Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'Müracaat olağanüstü' diyerek duyurdu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin, "Yedek astsubaylığa müracaat, teveccühü olağanüstü." açıklaması yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin şunları kaydetti: Yedek astsubaylığa müracaat, teveccühü olağanüstü. Vatandaşlarımız çok ciddi ilgi gösterdiler. Bizi de son derece sevindirdi. Temennimiz de bunlardan bir kısmının sistemin gereği normal bir yıllık hizmetlerini bitirdikten sonra askerlikte kalmaları. Böyle yetişmiş personelin silahlı kuvvetlere katılmasıyla ilave bir eğitim öğretim sürecine ihtiyaç duymadan astsubaya sahip olmamız anlamına gelir.

Modern bir sistem ortaya çıkarıldı

Kanun hazırlanırken ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşlarla görüşülerek düzenlemenin bir bütün halinde olmasına gayret gösterdiklerini belirten Akar, yeni askerlik sisteminde temel kriterlerin Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacının aksaksız ve eksiksiz bir şekilde karşılanması ile gençlerin kişisel gelişimlerine, eğitimlerine, mesleki hayatlarına zarar verilmemesi olduğunu vurguladı.

Akar, çalışmaların bu yönde gerçekleştirildiğini, sürdürülebilir, modern bir sistemin ortaya çıkarıldığını ifade ederek, sistemin en önemli özelliklerinden birinin de erkeklerin en az bir ay ortak bir eğitim almalarına fırsat verilmesi olduğunu kaydetti.

"Eksiklik, zafiyet doğar mı?"

Milli Savunma Bakanı Akar, sözlerini şöyle sürdürdü: Yeni askerlik sistemiyle ilgili herhangi bir şekilde yanlışlık, eksiklik, zafiyet doğar mı? Çok şükür öyle bir şey olmadı. Bizim üzerinde durduğumuz en önemli konu, terörle mücadele harekatı, hudutların güvenliği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bizim askeri varlığımız. Buradaki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Alay'ında herhangi bir zafiyet doğar mı? Bunların hiçbiri olmadı.

"Kazasız, belasız..."

Bizim yükümlü olarak askere aldığımız daha önce 217 bin 115 erbaş ve erimiz vardı. Şu anda 230 bin 103 erbaş ve erimiz var. Sistem değişikliğinde insanlarda bir endişe oluyor. Hesaplayamadığımız gözden kaçırdığımız bir şey olmadı. Kazasız, belasız... Bir zafiyet doğmadı."