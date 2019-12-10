HABER /  EKONOMİ

Yörsan iflas dilekçesi verdi! Haberi duyan işçiler isyan etti

Türkiye'nin önde gelen süt ve süt ürünleri üreticisi Yörsan Gıda'nın konkardato ilan etmesinin üzerinden 1 yıla yakın zaman geçmesinin ardından iflası için mahkemeye dilekçe verilmesi işçileri isyan ettirdi.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde üretimde bulunan Yörsan fabrikası 1 yıl önce konkardato ilan etti.

Aradan geçen zaman zarfında fabrika üretime devam ederken, firma tarafından iflasın istenmesine yönelik mahkemeye dilekçe verilmesi ortalığı karıştırdı.

'Satım olacak ve iflas aşamasında'

Özlük haklarını alamayacaklarını iddia eden işçiler fabrika önünde toplandı. Bir işçi yaptığı konuşma ile durumu özetlerken şu ifadeleri kullandı:

"2019 Aralık 10 bugün. Yörsan'dayız. Satım olacak ve iflas aşamasında. Herkes mağdur. Yaklaşık 300 kişiyiz. Satış olmasını engelliyorlar. Bazı bankalar ile anlaşma olmuyor, anlaşılması gerekiyormuş. Şu an polis ekipleri de geldi. Milletvekillerimizden yardım istiyoruz."

Yörsan kimin?

Yörsan’ın temelleri 1964 yılında Yörükler Gıda Limited Şirketi’nin kurulması ile atıldı. 1979 yılında Susurluk’ta bir mandıranın alımıyla beraber 1984’te inşa edilen süt ürünleri fabrikasının faaliyete geçmesiyle, Yörsan A.Ş kuruldu. Yörsan’ın, 1984’te Türkiye’nin ilk beyaz peynir fabrikasının kurulması ile devam eden gelenekten geleceğe uzanan başarılı faaliyetleri devam etti. Yerli bir firma olarak kurulan Yörsan, 2014 yılında The Abraaj Group tarafından satın alındı. Abraaj Group bir Dubai şirketi.

İlgili Haberler
Tokai çakmakları satıldı! Yeni sahibi Bilgi Üniversitesini de satın almıştı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri ASELSAN ve TUSAŞ dünya devleri arasında! Dünyanın en iyi 100 savunma şirketi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Elektrikli yerli otomobil yola çıkıyor! Direksiyonda da Erdoğan olacak
Ali Babacan dolandırıcı diyen Erdoğan'a neden yanıt vermedi?
Ceren Özdemir cinayetinde FETÖ iması Soner Yalçın'dan deli sorular
Konya'da kerpiç bina çöktü 2'si çocuk 3 kişi öldü
AK Parti'den ihraç edilen Pelin Gündeş Bakır'ın savunmasına bakın!
Tokai çakmakları satıldı! Yeni sahibi Bilgi Üniversitesini de satın almıştı
ÖNCEKİ HABERLER
Diyarbakır'da bir genç ağzından pompalı tüfekle vurulmuş halde bulundu
1 Ocak yarım gün mü yılbaşı tatili kaç gün?
Daniel Sturridge: Üç puan, iki asist ve üç çakmak
5 babayiğit sonunda başardı! Erdoğan test sürüşünü yapıp tanıtacak
Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu duyurdu! Başvuru sonuçları açıklandı
Mahmut Tuncer aslen nereli kaç yaşında Mahmut Tuncer'in eşi kimdir?
Yorumlar 1 yorum