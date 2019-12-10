Yanardağın patladığı Beyaz Ada'da yaşam belirtisi kalmadı

YENİ ZELANDA’nın kuzeyindeki Whakaari Yanardağı'nın faaliyete geçmesi sonucu 8 kişinin olduğu Beyaz Ada'da herhangi bir hayat belirtisinin bulunmadığı açıklandı.

Yeni Zelanda polisinden bugün yapılan açıklamaya göre, beş kişinin hayatını kaybettiği, 34 kişinin yaralı kurtulduğu Beyaz Ada’daki yanardağ patlamasında adada kalan sekiz kişiyi arama-kurtarma çalışmalarında herhangi bir hayat belirtisine rastlanmadığı belirtildi.

Patlamanın yaşandığı sırada adadaki 24 Avustralya vatandaşından en az üçünün hayatını kaybettiğine inandıklarını açıklayan Avustralya Başbakanı Scott Morrison, “Yetkililerimiz şu anda hastanede olan tüm kişileri tespit edebilmek için Yeni Zelanda yetkilileri ile yakın çalışıyor. Bazılarının çok ciddi yaralanması var” dedi.

Kayıp 8 kişi Avustralyalı

Hastanelerde tedavi altındaki yaralı 31 kişiden 13’ünün, kayıp sekiz kişinin ise tamamının Avustralyalı olduğu açıklandı.

Yanardağın faaliyete geçtiği anda adada 100 kişinin bulunduğu yönündeki resmi açıklamalar önce 50’ye, ardında da 47’ye indirildi. Son verilere göre patlamada beş kişi hayatını kaybetti, hayatta oldukları düşünülmeyen sekiz kişiden ise haber alınamıyor. Patlamadan yaralı kurtulanlardan üçü tedavi edildikleri hastanelerden taburcu edildi, 31 yaralının tedavisi ise sürüyor.

Başbakan pilotlara teşekkür etti



Yeni Zelanda Başbakan Jacinda Ardern de, patlamadan kurtulanları ve kurtarma ekibinde görev alanları ziyaret etti. Ardern, tüm risklere rağmen adaya giderek mahsur kalanları kurtaran helikopter pilotlarına teşekkür etti.

Patlamada hayatını kaybedenlerin Avustralya, ABD, İngiltere, Çin, Almanya, Malezya ve Yeni Zelandalı olduğunu açıklayan Ardern, “Acınızı paylaşıyoruz, üzgünüz ve kahroluyoruz. Sizin bize geçmişte destek verdiğiniz gibi biz de size yardım etmek için her şeyi yapacağız” dedi.