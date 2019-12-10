HABER /  EKONOMİ

Fitch 5 belediyenin kredi notunu yükseltti: Bursa da listede

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch; İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya ve Manisa büyükşehir belediyelerinin kredi notu görünümü 'negatif'ten 'durağan'a yükseltti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 5 büyükşehir belediyesinin kredi notu görünümünü değiştirdi.

Reuters'ın aktardığına göre, Fitch, kredi not görünümünü değiştirdiği belediyelerin orta vadede güçlü kalacaklarını ve zayıf risk profili değerlendirmelerinin, güçlü sürdürülebilir borç değerlendirmeleri ile dengeleneceğini belirtti.

En yüksek notu alan belediye

Fitch’in değerlendirmesine göre İstanbul'un bağımsız kredi profili 'BBB-', İzmir'in 'BBB', Bursa'nın 'BB', Antalya'nın 'BB' ve Manisa'nın da 'BB+'. 

Manisa 5 belediye içinde İstanbul ve İzmir'i sollayarak en yüksek notu alan il oldu. Bilindiği gibi Manisa sanayi fabrikalarının yoğun olduğu bir il. Vestel başta olmak üzere bir çok dev firma burada faaliyet gösteriyor. 

Hangi il hangi partide?
Fitch'in notunu yükselttiği illerin belediye başkanları ve partileri şöyle:
İstanbul - Ekrem İmamoğlu - CHP
İzmir - Tunç Soyer - CHP
Bursa - Alinur Aktaş - AK Parti
Antalya - Muhittin Böcek - CHP
Manisa - Cengiz Ürün - MHP

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu 'BB-' olarak teyit ederek görünümünü 'negatif'ten 'durağan'a revize etmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Asgari ücret 2020 yılı zam oranı kim ne istiyor işte en çılgın teklif Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ahmet Davutoğlu Erdoğan'dan ne istedi intikam için mi parti kuruyor?
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'Müracaat olağanüstü' diyerek duyurdu
Yörsan iflas dilekçesi verdi! Haberi duyan işçiler isyan etti
ABD Türk F-35 uçaklarıyla ilgili kararını verdi
Elektrikli yerli otomobil yola çıkıyor! Direksiyonda da Erdoğan olacak
Ali Babacan dolandırıcı diyen Erdoğan'a neden yanıt vermedi?
ÖNCEKİ HABERLER
Apple eski çalışanlarının Çin'e kaçacağı ihbarında bulundu
Mesut Özil'den 7 milyon sağlığa 7 milyon spora
Bugün ne günü 10 Aralık önemi nedir Dünya Hakları Günü nedir?
Galatasaray, Terim yönetiminde Avrupa'da 78. maçına çıkacak
Yerli Malı haftası ne zaman 2019 kaç gün sürecek?
AÖF sınav yerleri belli oldu TC ile sorgulama açıldı
Yorumlar 3 yorum