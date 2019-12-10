Fitch 5 belediyenin kredi notunu yükseltti: Bursa da listede

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch; İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya ve Manisa büyükşehir belediyelerinin kredi notu görünümü 'negatif'ten 'durağan'a yükseltti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 5 büyükşehir belediyesinin kredi notu görünümünü değiştirdi.

Reuters'ın aktardığına göre, Fitch, kredi not görünümünü değiştirdiği belediyelerin orta vadede güçlü kalacaklarını ve zayıf risk profili değerlendirmelerinin, güçlü sürdürülebilir borç değerlendirmeleri ile dengeleneceğini belirtti.

En yüksek notu alan belediye

Fitch’in değerlendirmesine göre İstanbul'un bağımsız kredi profili 'BBB-', İzmir'in 'BBB', Bursa'nın 'BB', Antalya'nın 'BB' ve Manisa'nın da 'BB+'.

Manisa 5 belediye içinde İstanbul ve İzmir'i sollayarak en yüksek notu alan il oldu. Bilindiği gibi Manisa sanayi fabrikalarının yoğun olduğu bir il. Vestel başta olmak üzere bir çok dev firma burada faaliyet gösteriyor.

Hangi il hangi partide?

Fitch'in notunu yükselttiği illerin belediye başkanları ve partileri şöyle:

İstanbul - Ekrem İmamoğlu - CHP

İzmir - Tunç Soyer - CHP

Bursa - Alinur Aktaş - AK Parti

Antalya - Muhittin Böcek - CHP

Manisa - Cengiz Ürün - MHP

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu 'BB-' olarak teyit ederek görünümünü 'negatif'ten 'durağan'a revize etmişti.